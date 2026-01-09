En el Semáforo de este viernes 9 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse entró al top 100 de la ATP, ascendiendo del puesto 104 al 100, convirtiéndose en el sexto peruano en lograr este mérito. Segundo, una camioneta del Congreso se volcó en carril del Metropolitano del Cercado de Lima sin heridos graves, aparentemente por exceso de velocidad. Finalmente, solo 23 de 76 playas de Lima están aptas para visitar, según la plataforma Verano Saludable del Minsa, que evalúa calidad de agua, limpieza y servicios higiénicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢IGNACIO BUSE AL TOP 100

Este lunes, con la actualización del ránking de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), recibimos la noticia de que nuestra primera raqueta nacional, Ignacio Buse, se metía al top 100 del mundo. A pesar de estar recuperándose de una lesión, Ignacio escaló algunas posiciones para subir desde el puesto 104 al 100. De esta forma, ‘Nachito’ se convierte en el sexto peruano en ser parte de la élite mundial del tenis. El último en lograr este mérito había sido Juan Pablo Varillas, que alcanzó el puesto 60 en el 2022.

🔴CAMIONETA DEL CONGRESO SUFRE ACCIDENTE

Minutos antes de las 7 a.m. del miércoles 7 de enero, una camioneta se volcó en la vía exclusiva del servicio del Metropolitano en el distrito del Cercado de Lima. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad. América Noticias indicó que se trata de una unidad que, según consulta vehicular a la Sunarp, está a nombre del Congreso de la República. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, pero todo indica que se trataría de exceso de velocidad.

🔴MENOS DE LA MITAD DE PLAYAS APTAS

En plena temporada de verano, se conoció que apenas 23 de 76 playas de Lima están aptas para ser visitadas. Para ello, el Minsa ha implementado la plataforma Verano Saludable, en la cual los bañistas pueden conocer el estado de las playas de Lima y de todo el país, ya que contiene información actualizada tras las inspecciones de las autoridades regionales de salud con base en tres criterios: calidad del agua, limpieza de la arena y disponibilidad de servicios higiénicos.