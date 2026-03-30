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Buse en los 60 mejores del mundo, clausuran el Estadio Nacional y la pesadilla del departamento propio

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 30 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ignacio Buse
    Ignacio Buse

    En el Semáforo de este lunes 30 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: Ignacio Buse se mete al top 60 del ranking mundial de la ATP. Segundo, clausuran el Estadio Nacional a puertas de diferentes eventos. Finalmente, las denuncias a la inmobiliaria Capac Asociados.

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