Buse en los 60 mejores del mundo, clausuran el Estadio Nacional y la pesadilla del departamento propio

En el Semáforo de este lunes 30 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: Ignacio Buse se mete al top 60 del ranking mundial de la ATP. Segundo, clausuran el Estadio Nacional a puertas de diferentes eventos. Finalmente, las denuncias a la inmobiliaria Capac Asociados.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢DENTRO DEL TOP 60 MUNDIAL

Ignacio Buse estrena nuevo y mejor ranking dentro de los 60 mejores del mundo. Desde hoy lunes 30 de marzo, ‘Nacho’ Buse se posiciona en el número #59 del ranking mundial, superando de esta forma a Juan Pablo Varillas que logró ocupar el puesto 60 en el 2023. Además de Varillas, solo otros tres tenistas hombres peruanos habían logrado posicionarse en este sector: Lucho Horna, Jaime Yzaga y Pablo Arraya. Este ranking le permitirá a Nacho ingresar de forma directa a los cuadros principales de los torneos Grand Slam, los más importantes en el circuito.

🔴CLAUSURAN EL ESTADIO NACIONAL

La Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró el Estadio Nacional tras recientes eventos musicales realizados en el recinto. La intervención se ejecutó el domingo y quedó evidenciada con la colocación de avisos oficiales. Hasta el momento, no se han precisado las razones ni si la medida es temporal o preventiva. El cierre ocurre en medio de cuestionamientos por el uso del estadio para conciertos en lugar de actividades deportivas, lo que ha generado críticas al Instituto Peruano del Deporte por su gestión.

🔴LA PESADILLA DEL DEPARTAMENTO PROPIO

Cientos de clientes denuncian a la inmobiliaria Capac Asociados por incumplir contratos de compra de departamentos en Lima. Reportan retrasos prolongados, obras paralizadas, falta de entrega y deficiencias en inmuebles entregados. Algunos casos incluyen doble venta de propiedades y proyectos sin iniciar. La empresa atribuye los problemas a falta de liquidez, mientras afectados enfrentan pagos hipotecarios sin recibir sus viviendas. Aunque Indecopi ha emitido fallos a favor de clientes, estos no se cumplen, dejando a las familias en incertidumbre y desprotección.