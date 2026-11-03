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Buse vence en París, lluvias extremas amenazan Tumbes y Piura y revelan afiliaciones políticas de integrantes de La Nueva Jauría

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 3 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Ignacio Buse. (Foto: ATP Tour)
    Ignacio Buse. (Foto: ATP Tour)

    En el Semáforo de este martes 3 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse venció a Zizou Bergs en el Masters 1000 de París, consolidando su ascenso e ilusionando al tenis peruano. Segundo, las lluvias extremas en Tumbes y Piura evidencian la vulnerabilidad del norte y exigen ejecutar obras de prevención ante emergencias recurrentes. Finalmente, la afiliación de integrantes de La Nueva Jauría a partidos y movimientos regionales revela graves fallas en sus filtros. Las organizaciones políticas y autoridades electorales deben depurar padrones e impedir la infiltración criminal.

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