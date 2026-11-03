Buse vence en París, lluvias extremas amenazan Tumbes y Piura y revelan afiliaciones políticas de integrantes de La Nueva Jauría

En el Semáforo de este martes 3 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse venció a Zizou Bergs en el Masters 1000 de París, consolidando su ascenso e ilusionando al tenis peruano. Segundo, las lluvias extremas en Tumbes y Piura evidencian la vulnerabilidad del norte y exigen ejecutar obras de prevención ante emergencias recurrentes. Finalmente, la afiliación de integrantes de La Nueva Jauría a partidos y movimientos regionales revela graves fallas en sus filtros. Las organizaciones políticas y autoridades electorales deben depurar padrones e impedir la infiltración criminal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Firme ascenso de Buse en París

La victoria de Ignacio Buse sobre el belga Zizou Bergs en la primera ronda del Masters 1000 de París confirma el gran momento de nuestra primera raqueta nacional. Imponerse en dos sets seguidos en la capital francesa le permitió cobrarse revancha tras su caída en Shanghái y demostrar una notable madurez competitiva. Este triunfo en la élite mundial refleja disciplina, carácter y talento, consolidando un ascenso que ilusiona con toda justicia al deporte peruano.

🟢El norte otra vez desprotegido ante lluvias

La alerta roja en Tumbes y Piura por lluvias extremas asociadas a El Niño costero que superan los cien milímetros desnuda otra vez la histórica vulnerabilidad del norte peruano. Resulta inadmisible que cada emergencia climática encuentre a nuestras ciudades sin drenajes pluviales ni defensas ribereñas concluidas, situación agravada además por masivos cortes eléctricos. El Ejecutivo y los gobiernos regionales deben pasar de las reacciones tardías a ejecutar obras que protejan eficazmente a la población.

🔴Inaceptable infiltración criminal en partidos políticos

El hecho de que integrantes de la banda La Nueva Jauría tengan afiliación vigente en Juntos por el Perú, Adelante Perú y movimientos regionales revelado por El Comercio evidencia la alarmante porosidad de nuestras organizaciones políticas. Que criminales dedicados a extorsionar a comerciantes y transportistas figuren en padrones es inaceptable. Los partidos y las autoridades electorales deben depurar sus registros e impedir la infiltración del crimen organizado.