En el Semáforo de este martes 24 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el inicio de CADE Ejecutivos 2026 en Cusco. Segundo, la distinción del Escudo Azul otorgada por la Unesco al parque arqueológico de Sacsayhuamán. Finalmente, la baja empleabilidad formal juvenil y la necesidad de reformas estructurales y una mayor articulación entre ministerios para combatir la informalidad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Hoy comienza CADE Ejecutivos 2026 por el desarrollo del Perú

Con el lema “Unidos para avanzar”, se inicia en Urubamba, Cusco, la 64ª edición de CADE Ejecutivos, que reunirá del 24 al 26 de noviembre a empresarios, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil. El encuentro busca impulsar una agenda para el desarrollo del país, debatiendo sobre temas de inversión, empleo formal, instituciones sólidas, entre otros. El desafío será convertir las prioridades en compromisos y resultados concretos.

🟢UNESCO distingue a Sacsayhuamán con el Escudo Azul

La incorporación del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán al Escudo Azul, distintivo de protección del patrimonio cultural asociado a la Unesco y contemplado en la Convención de La Haya de 1954, representa un avance en su conservación y el realce de su valor como referente arqueológico cuyo legado debe preservarse. El emblema recibido permite identificar bienes históricos que requieren medidas especiales de prevención frente a conflictos armados, emergencias y desastres.

🔴Empleo juvenil: la informalidad atrapa a los jóvenes

Apenas el 8,9% de quienes empiezan a trabajar en la informalidad logra acceder a un empleo formal, mientras uno de cada cinco trabajadores formales cae en la informalidad. El ministro Juan Sheput reconoce el problema y habla de rediseño de programas, capacitaciones, entre otras medidas. Pero relanzar cursos o incluso proyectarse, como mencionó, a un futuro de nuevas generaciones tecnológicas no basta. La empleabilidad juvenil exige mayor articulación entre ministerios y reformas concretas con miras al 2027 y 2028.