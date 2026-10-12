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CADE Escolar reunió a 516 estudiantes, selección peruana de fútbol toca fondo por crisis estructural y es urgente reactivar obras paralizadas ante amenaza de El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 12 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    CADE Escolar 2026
    CADE Escolar 2026

    En el Semáforo de este lunes 12 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el CADE Escolar 2026 reunió a 516 estudiantes que reflexionaron sobre ciudadanía y convivencia para construir un mejor país. Segundo, la selección peruana de fútbol tocó fondo debido a una crisis estructural, el descuido de menores y la dependencia de veteranos. Finalmente, ante un probable El Niño extremo, urge que el Ejecutivo destrabe las obras preventivas paralizadas y coordine acciones para mitigar su impacto.

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