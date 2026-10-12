CADE Escolar reunió a 516 estudiantes, selección peruana de fútbol toca fondo por crisis estructural y es urgente reactivar obras paralizadas ante amenaza de El Niño

En el Semáforo de este lunes 12 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el CADE Escolar 2026 reunió a 516 estudiantes que reflexionaron sobre ciudadanía y convivencia para construir un mejor país. Segundo, la selección peruana de fútbol tocó fondo debido a una crisis estructural, el descuido de menores y la dependencia de veteranos. Finalmente, ante un probable El Niño extremo, urge que el Ejecutivo destrabe las obras preventivas paralizadas y coordine acciones para mitigar su impacto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Iniciativas por un mejor futuro del país

CADE Escolar 2026 organizado por IPAE - Acción Empresarial que se realizó en el colegio San Agustín reunió a 516 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, seleccionados por su rendimiento y compromiso comunitario. Escucharon a Dhamaris Alarcón, una medallista de oro en matemáticas; a Rodrigo Figari, un campeón de debate; y a empresarias, como Gianina Flores, quien demostró que el origen no limita. Hablaron de ciudadanía, talento y buena convivencia.

🔴Una selección sin rumbo

La selección peruana de fútbol ha tocado fondo y nadie asume responsabilidades. Una victoria en 16 partidos, apenas seis goles en las Eliminatorias y 13 encuentros seguidos recibiendo goles describen una selección sin identidad, sostenida por tres veteranos de 36 años. Un informe de este Diario abordó esta problemática y evidenció que el problema no es solo táctico: es estructural. La federación y los clubes descuidaron las divisiones menores durante años. Sin cambios profundos, la crisis continuará.

🔴El Niño se acerca y seguimos sin reaccionar

Con el 52% de probabilidad de un Niño extremo y un mar en máximos de temperatura de casi 50 años, un informe del IPE reveló que solo el 17% de los 536 puntos críticos tiene obras en ejecución. Hay 926 obras de prevención paralizadas o abandonadas. Instamos al Ejecutivo a destrabar proyectos de prevención en Lima y el norte, y coordinar con municipalidades y gobiernos regionales para no frenar estas obras en enero con el cambio de autoridades y poder mitigar los efectos del fenómeno climático.