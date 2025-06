Un reciente estudio de Datum, publicado hace unos días en El Comercio, revela cifras que nos invitan a la acción y reflexión: el 59% de jóvenes peruanos (entre 17 y 23 años) prefiere la democracia, pero el 62% se siente poco o nada informado políticamente, y un 65% no estaría dispuesto a participar en política. Aun así, hay señales de esperanza: el 68% valora el voto como un deber ciudadano, y más de la mitad mantiene su amor por el Perú.

Este contraste entre convicción y apatía no debe llevarnos al pesimismo, sino más bien a la acción. Porque donde hay desinterés, hay también la oportunidad de reconstruir la confianza. La juventud peruana no está perdida, sino que está esperando ser escuchada e involucrada. La buena noticia es que tenemos el potencial. Lo que falta y es urgente es tomar acción.

Desde IPAE Acción Empresarial, a través de CADE Universitario, llevamos tres décadas apostando por eso: tender puentes entre los jóvenes y el futuro del país. Este mes de junio celebraremos la edición número 30 de este encuentro que ha sido semillero de líderes comprometidos, espacio de formación ciudadana y plataforma para renovar la esperanza en un mejor país.

Pero el impacto de CADE Universitario va más allá. En los últimos tres años, estamos por alcanzar las 30 réplicas descentralizadas en todas las regiones, llevando el espíritu de liderazgo y ciudadanía activa a todos los rincones del Perú. Gracias a la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, hemos consolidado una red dinámica y comprometida, que continúa fortaleciéndose a través de capacitaciones y actividades permanentes. Esta presencia descentralizada no es solo valiosa, sino imprescindible en un país marcado por profundas brechas y un centralismo histórico que ha relegado el talento de miles de jóvenes.

CADE Universitario 2025 reunirá del 25 al 27 de junio a 750 de los mejores estudiantes de universidades e institutos, públicos y privados de todo el país. Este evento ofrecerá una agenda centrada en los grandes retos que enfrenta el país de cara al próximo proceso electoral. Bajo el lema “¡Ciudadanía activa! ¡Democracia viva!”, los participantes reflexionarán sobre el poder transformador del voto, la importancia del diálogo y los desafíos de la desinformación en procesos electorales.

Y es justamente en este último punto donde debemos encender todas las alertas. Como señala el economista argentino Carlos Magariños en un reciente artículo sobre democracia digital, hoy enfrentamos riesgos mucho mayores. Las redes sociales, en lugar de mejorar la relación entre ciudadanos y política, están siendo utilizadas para deteriorar la calidad del debate público y la legitimidad de los sistemas democráticos. En el artículo propone, entre otras acciones, mejorar la alfabetización digital, educando a los electores –y sobre todo a los jóvenes– para que aprendan a evaluar críticamente la información en los medios, reconozcan la desinformación y comprendan los mecanismos detrás de la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

A un año de las elecciones generales, toda esta reflexión no puede quedar en el papel. Necesitamos de manera urgente formar una nueva generación de jóvenes capaces de liderar en esta nueva era de desafíos cada vez más complejos. Ciudadanos que no solo voten, sino que comprendan y fortalezcan el sistema en el que viven. Invertir en la juventud no debe ser solo opcional. Es una prioridad estratégica para todos. Con este proyecto, estamos buscando impactar a decenas de miles de jóvenes peruanos, no solo a quienes participan directamente, sino también a través de las réplicas y de las acciones digitales que se multiplican en todo el país. Porque si queremos un país distinto, un Perú mejor, tenemos que empezar por creer y apostar por las nuevas generaciones que lo van a construir. Este es el compromiso que venimos trabajando hace años desde IPAE.