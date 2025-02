Este lunes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, cinco cafeterías peruanas figuran en el ranking de las 100 mejores a nivel mundial. Segundo, este Diario descubrió que en el Cercado de Lima operan diferentes negocios ilícitos impunemente. Tercero, un informe reveló una trágica realidad respecto a la violencia sexual en el país.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢 Cafeterías peruanas en el top 100

El Perú está en la lista de las zonas donde se encuentra el mejor café a escala mundial. En el último ránking de The World’s 100 Best Coffee Shops se incluyeron cinco cafeterías peruanas en las que se analizó el café que ofrecen, la experiencia de los baristas, servicio al cliente, innovación, ambiente, sostenibilidad, calidad de comida y panadería, y su consistencia en el mercado. Estas son Puku Puku, Three Monkeys Coffee, Coffee Busters, Origen Tostadores de Café y Florencia y Fortunata.





🔴 Los negocios ilícitos en el Cercado de Lima

El centro de la capital alberga diversos mercados negros que operan a plena luz del día. Pese a las constantes fiscalizaciones de la PNP y la Municipalidad Metropolitana de Lima, estos puntos de venta de animales, dispositivos electrónicos y bases de datos han permanecido en las mismas ubicaciones durante años. El Comercio logró identificar hasta seis actividades ilegales, de las cuales al menos cinco se desarrollan a escasos metros de locales policiales, lo que demuestra la impunidad con la que actúan estos comerciantes.





🔴 Cada 39 minutos

Un informe de este Diario reveló una realidad desgarradora: cada 39 minutos ocurre un caso de violación sexual en el país. En los Centros de Emergencia Mujer se registra que la mayoría de víctimas (el 62,8%) son menores de edad. Desde el 2021, el aumento de casos ha sido sostenido, pasando de 22.456 a 32.388 en el 2024. “Hay un subregistro, porque lo que se denuncia es aproximadamente la tercera parte de lo que existe”, advierte Liz Meléndez, directora ejecutiva del centro Flora Tristán.