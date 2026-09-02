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Cámara Baja sin reflejos

“El problema parte de la inexperiencia, tanto parlamentaria como política, que prima en la Cámara de Diputados”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    La Cámara de Diputados viene demostrando una falta de reflejos, tanto del oficialismo como de la oposición. Por un lado, tienes a una bancada de Fuerza Popular (FP) inmóvil e incapaz de empezar a crear consensos; y por el otro lado, una oposición que ha caído fácilmente –por acciones de Juntos por el Perú (JP), principalmente– en el camino del obstruccionismo. En medio de este panorama no se puede visibilizar una agenda clara, ni siquiera desde la presidencia de la Cámara Baja, que está en manos del Partido del Buen Gobierno.

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