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Campaña para que la ciudadanía practique cómo votar, el mensaje de León XIV y el alza del precio de los fertilizantes

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 7 de abril.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Resumen

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    El Comercio y la ONPE realizan una campaña sobre cómo votar de forma correcta en las elecciones del 12 de abril.Fotos: César Campos/@photo.gec
    El Comercio y la ONPE realizan una campaña sobre cómo votar de forma correcta en las elecciones del 12 de abril.Fotos: César Campos/@photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

    En el Semáforo de este martes 7 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: El Comercio y la ONPE vuelven a salir hoy a las calles limeñas como parte de su campaña para que la ciudadanía ensaye cómo votar en la cédula electoral de los comicios de este domingo 12. El segundo tema: el papa León XIV impartió la bendición ‘urbi et orbi’, durante el domingo de pascua, con un llamado a la paz y la condena de la guerra, aunque sin mencionar ningún conflicto en específico. Por último: la agroindustria peruana pasa por un contexto difícil debido al alza del precio de los fertilizantes.