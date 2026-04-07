Campaña para que la ciudadanía practique cómo votar, el mensaje de León XIV y el alza del precio de los fertilizantes

En el Semáforo de este martes 7 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: El Comercio y la ONPE vuelven a salir hoy a las calles limeñas como parte de su campaña para que la ciudadanía ensaye cómo votar en la cédula electoral de los comicios de este domingo 12. El segundo tema: el papa León XIV impartió la bendición ‘urbi et orbi’, durante el domingo de pascua, con un llamado a la paz y la condena de la guerra, aunque sin mencionar ningún conflicto en específico. Por último: la agroindustria peruana pasa por un contexto difícil debido al alza del precio de los fertilizantes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Campaña para que la ciudadanía practique cómo votar

A solo unos días de los comicios, El Comercio y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) vuelven a salir hoy a las calles de Lima para seguir con su campaña informativa para que la ciudadanía ensaye su voto en una cédula electoral y así sepa cómo marcar correctamente en esta en el proceso del domingo 12. La cita de hoy será a las 10 a.m. en el parque Kennedy (Miraflores). En marzo, la campaña se realizó en lugares concurridos de Surco, La Victoria y el Centro de Lima.

🟢 El llamado a la paz del papa León XIV

En su primer mensaje de Pascua, el papa León XIV impartió la bendición ‘urbi et orbi’ con un llamado a la paz y la condena de la guerra, pero sin mencionar un conflicto en particular, rompiendo con una tradición de usar esta ocasión para llamar la atención sobre focos de tensión internacional. En cambio, el Papa optó por un enfoque global e instó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra. Sin embargo, sí convocó a una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro. Será el sábado 11.

🔴 El incremento del costo de los fertilizantes

La agroindustria peruana pasa por un momento complicado debido a una serie de factores que han llevado a que el precio de los fertilizantes aumente considerablemente. Por ejemplo, en lo que va del 2026, el costo de la urea, el principal fertilizante usado en el país, se ha incrementado más del 77%, llegando a US$687,50 la tonelada. El alza se ha dado por una combinación de presiones globales que se han intensificado en los últimos meses, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente.