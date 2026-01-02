En el Semáforo de este viernes 2 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: El Comercio retomó la campaña para multar a los vehículos que ocupen ilegalmente la vía auxiliar de la carretera Panamericana Sur durante el verano. Los reportes ciudadanos se recibirán en el WhatsApp de #NoTePases: 937714189. El segundo tema: el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero. Será recibido por el mandatario peruano José Jerí. El tercer tema: el Centro de Operación de Emergencia Regional registró 77 salidas de los bomberos en Lima durante las primeras horas del 1 de enero debido a celebraciones del Año Nuevo. La mayoría de siniestros fue por el uso de pirotécnicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Campaña de papeletas ciudadanas

Por tercer año consecutivo, El Comercio inició la campaña –con el auspicio de SOAT Mapfre– para multar a los vehículos que ocupen ilegalmente la vía auxiliar de la Panamericana Sur durante el verano. Los reportes ciudadanos se recibirán en el número de WhatsApp de #NoTePases: 937714189. Estos luego se convertirán en papeletas ciudadanas que se presentarán ante la Sutrán. El fin principal de la iniciativa es generar conciencia colectiva sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

🟢 Visita del presidente electo de Chile al Perú

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará al Perú el 7 de enero. En el país, Kast será recibido por el mandatario peruano, José Jerí, y tendrá “reuniones privadas con diversos sectores”, tal como informó la Presidencia de la República en su cuenta de X. Kast ya estuvo en Lima el 22 de diciembre por la escala que hizo en la capital peruana cuando viajaba a Ecuador. En esa ocasión, tuvo un “encuentro de cortesía” con el canciller Hugo de Zela. Kast asumirá la presidencia de Chile en marzo.

🔴 Bomberos atendieron más de 70 emergencias en Lima por el Año Nuevo

Durante la madrugada del 1 de enero, los bomberos atendieron decenas de emergencias solo en Lima. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional registró 77 salidas de los bomberos. La mayoría de siniestros fue por el uso de pirotécnicos por las celebraciones de Año Nuevo, informaron las autoridades. La cifra de emergencias casi duplica la que hubo por las celebraciones de Navidad, cuando se registraron al menos 44 incendios en Lima y el interior del país.