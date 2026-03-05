Campaña escolar moverá S/1,250 millones, crisis del GNV golpea taxistas, y anuncian lluvias que amenazan la selva

En el Semáforo de este miércoles 4 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la campaña escolar 2026 proyecta ventas por S/1,250 millones, lo que dinamiza el comercio y el empleo, aunque presiona el presupuesto familiar; segundo, el desabastecimiento de GNV por la emergencia en Camisea encarece costos y reduce ingresos de taxistas, por lo que el Minem debe responder de inmediato; finalmente, el Senamhi alertó lluvias fuertes en ocho regiones del país, con riesgo de crecidas, inundaciones, deslizamientos y cortes viales, así que conviene tomar precauciones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Más de mil millones de soles en ventas

Las ventas de la campaña escolar 2026 proyectadas en S/1.250 millones representan una noticia positiva para la economía nacional. Aunque este volumen de transacciones dinamiza significativamente el comercio, generando empleos temporales y beneficiando a miles de micro y pequeños empresarios del sector, es importante considerar el impacto en los presupuestos familiares. Esta cifra refleja un mercado activo y resiliente.

🟡Taxistas piden solución ante desabastecimiento de GNV

Miles de taxistas han visto afectado su trabajo por el desabastecimiento de GNV tras la restricción de venta en grifos por la emergencia en el ducto de Camisea. Esta crisis los obliga a usar gasolina o GLP, encareciendo costos y reduciendo drásticamente sus ingresos diarios. La presión por seguir produciendo es tal que un conductor terminó incendiando su auto al cargar GLP en un auto preparado solo para GNV. El Minem debe buscar una solución inmediata.

🟡Alerta en ocho regiones por lluvias

El Senamhi ha previsto lluvias fuertes en la selva y activó alerta en ocho regiones. El aviso no es para alarmar, sino para prepararnos: estas precipitaciones pueden elevar el caudal de los ríos rápidamente, provocar desbordes, inundar viviendas y chacras, y generar deslizamientos en zonas de ladera. También podrían cortar carreteras, afectar puentes y dejar sin servicio a comunidades. Es importante estar preparados y evitar cruzar quebradas crecidas.