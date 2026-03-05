El Comercio
Campaña escolar moverá S/1,250 millones, crisis del GNV golpea taxistas, y anuncian lluvias que amenazan la selva

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 5 de marzo.

    Las ventas de la campaña escolar 2026 proyectadas en S/1.250 millones representan una noticia positiva para la economía nacional Foto: Andina.
    En el Semáforo de este miércoles 4 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la campaña escolar 2026 proyecta ventas por S/1,250 millones, lo que dinamiza el comercio y el empleo, aunque presiona el presupuesto familiar; segundo, el desabastecimiento de GNV por la emergencia en Camisea encarece costos y reduce ingresos de taxistas, por lo que el Minem debe responder de inmediato; finalmente, el Senamhi alertó lluvias fuertes en ocho regiones del país, con riesgo de crecidas, inundaciones, deslizamientos y cortes viales, así que conviene tomar precauciones.

