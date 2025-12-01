En el Semáforo de este lunes 1 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Lucas Garrido-Lecca se lleva el oro bolivariano en Surf. Segundo, la investigación universitaria que terminó en innovación científica. Finalmente, un terrible asalto al INEI y la FAP.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CAMPEÓN BOLIVARIANO DE SURF

Lucas Garrido Lecca volvió a subirse a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en longboard por los Juegos Bolivarianos, tras imponerse en una emocionante final ante el ecuatoriano Rafael Cortez. El peruano mostró un dominio absoluto durante toda la competencia, destacando por su fluidez, control y capacidad para aprovechar cada sección de la ola con estilo y precisión. El triunfo de Lucas no solo evidencia su madurez deportiva, sino también su vigencia en el circuito regional.¡Felicitaciones, Lucas!

🟢DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA A INNOVACIÓN CIENTÍFICA

Un equipo de la Universidad Continental en Huancayo presentó un brazo robótico háptico pensado para personas con amputación de un miembro superior. Esta prótesis incorpora sensores capaces de interpretar los movimientos y la presión, brindando una experiencia más natural al manipular objetos. Los investigadores esperan aligerarla usando componentes más pequeños y materiales ergonómicos. El proyecto busca recuperar la movilidad, y también la capacidad de “sentir” la prótesis como un brazo funcional.

🔴ASALTO AL INEI Y LA FAP

El INEI y las FAP fueron víctimas de una estafa tipo ‘vishing’ —llamadas fraudulentas haciéndose pasar por funcionarios del Banco de la Nación— mediante las que delincuentes obtuvieron códigos de verificación que permitieron vaciar cuentas institucionales. En total, se sustrajeron más de S/4 millones, pero solo lograron retirar un poco más de S/50.000. Los casos vienen siendo investigados por la Dirección de Investigación criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y la División de Delitos de Alta Tecnología también ha intervenido .