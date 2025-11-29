En el Semáforo de este viernes 28 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los veleristas peruanos se llevaron la mayor cantidad de medallas de oro en los Bolivarianos. Segundo, el presidente Jerí declara estado de emergencia en la frontera con Chile. Finalmente, un nuevo atentado en el Cercado de Lima.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CAMPEONES BOLIVARIANOS EN PARACAS

El deporte náutico peruano ha izado la bandera del éxito tras una productiva jornada en la bahía de Paracas, donde los veleristas nacionales conquistaron un total de nueve preseas. La cosecha incluyó cuatro medallas de oro y cinco de plata, lo que demostró el dominio local sobre las condiciones del mar. El palmarés dorado fue liderado por grandes figuras, como nuestro medallista olímpico Stefano Peschiera, que se llevó la medalla de oro en la clase ILCA 7.

🟡ESTADO DE EMERGENCIA EN FRONTERA CON CHILE

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre la actual problemática en la frontera con Chile, donde un gran grupo de migrantes entran y salen de suelo patrio, sin respetar las leyes y procesos migratorios. El jefe del Estado convocó a un Consejo de Ministros extraordinario, luego del cual anunció: “Vamos a declarar el estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización.

🔴ATAQUE EN EL CERCADO DE LIMA

Dos hombres fueron asesinados y un tercero quedó herido durante un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este miércoles. Óscar Jesús Romero Vera y Juver Rodrigo Villegas Pacheco fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Un tercer hombre fue atendido por lesiones, aunque su estado no ha sido precisado. El parte policial indica que Romero Vera registraba una denuncia por presunta extorsión a transportistas, presentada en junio del 2025.