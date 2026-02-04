En el Perú, el cáncer sigue siendo un desafío para todos los actores del sistema de salud en la tarea de ofrecer una atención oportuna y continua. Para miles de personas, el acceso al diagnóstico y al tratamiento marca el recorrido frente a la enfermedad.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, esta realidad invita a revisar cómo fortalecer la respuesta del sistema para que la oportunidad de atención no dependa del lugar de residencia ni de la capacidad de pago, al igual que sucede en varios países de la región.

Las proyecciones regionales refuerzan la magnitud del desafío. En América Latina y el Caribe, el número de nuevos casos de cáncer aumentaría más de un 50% en los próximos quince años, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

El Perú no es ajeno a esta tendencia. De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA), el cáncer es la primera causa de mortalidad por grupo de enfermedad en el Perú.

Estos datos permiten dimensionar el impacto de la enfermedad y la necesidad de una respuesta sostenida.

Ahora bien, si miramos las oportunidades que tenemos por delante, la Organización Mundial de la Salud señala que hasta el 50% de los casos de cáncer pueden prevenirse mediante la reducción de factores de riesgo y la implementación de estrategias de prevención y detección temprana. Cambiar el paradigma de gestión del cáncer resulta fundamental para reducir los casos futuros y así también aliviar la presión sobre los sistemas sanitarios.

Al respecto de este último punto, la capacidad de planificar, articular esfuerzos y responder de manera oportuna es tan relevante como los avances científicos para gestionar mejor el panorama que tenemos por delante.

El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para detenernos a identificar qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro rol, sea en la prevención y detección temprana, en el cuidado, como en la gestión proactiva desde los sistemas de salud. Fortalecer el acceso oportuno a un diagnóstico y tratamiento no es solo un objetivo sanitario, sino una condición necesaria para avanzar hacia sistemas más equitativos y sostenibles en el país.