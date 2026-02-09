Candidatos al Congreso responderán a universitarios, los acusados por extorsión entre los más buscados y los triciclos informales en Miraflores

En el Semáforo de este lunes 9 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el jueves 12, el programa Audiencias Universitarias realizará su primera jornada de diálogo del 2026 con estudiantes en un formato de encuentro con los postulantes al Congreso bicameral. Será en la Universidad San Ignacio de Loyola. El segundo tema: en el Programa de Recompensas hay 29 presuntos extorsionadores prófugos. Del total, 22 lo están hace más de cinco años. La tercera: en Miraflores, gracias a las denuncias de los vecinos, se han reportado triciclos motorizados que, de forma informal y peligrosa, trasladan a personas a las playas del distrito en la Costa Verde.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Candidatos al Parlamento responderán a los jóvenes

El programa Audiencias Universitarias, diseñado por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional, llevará a cabo su primera jornada de diálogo del 2026 con estudiantes en un formato de encuentro con los postulantes al Congreso bicameral. Será este jueves 12 en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la audiencia, los jóvenes harán preguntas a los candidatos. Un día antes, participarán en un taller gratuito en el que conocerán las diferencias entre las nuevas cámaras de diputados y senadores.

🔴 Hay 29 acusados por extorsión entre los prófugos más buscados

La extorsión es uno de los grandes problemas del país; peor aún si muchos acusados por el delito están prófugos. En el Programa de Recompensas, antes conocido como Lista de los más Buscados, hay 29 presuntos extorsionadores prófugos, como El Comercio comprobó tras una pedido de acceso a la información pública. Del total, 22 lo están hace más de cinco años. La máxima recompensa por un supuesto extorsionador es de S/50.000.

🔴 Triciclos informales trasladan personas a playas de Miraflores

En Miraflores, por denuncias de vecinos, se han reportado triciclos motorizados que, de forma informal y peligrosa, trasladan a personas a las playas del distrito en la Costa Verde. El alcalde Carlos Canales ha dicho que estos vehículos no tienen autorización y ponen en riesgo a los pasajeros. Se han detectado triciclos en Reducto, Armendáriz y Paseo de la República. Según el municipio, sus conductores ya habrían comenzado a coordinar para evitar los operativos de fiscalización.