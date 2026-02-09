Inicio
Candidatos al Congreso responderán a universitarios, los acusados por extorsión entre los más buscados y los triciclos informales en Miraflores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 9 de febrero.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    La USIL también fue la sede de la primera audiencia universitaria organizada por El Comercio, con el apoyo de IDEA Internacional. Foto: GEC
    La USIL también fue la sede de la primera audiencia universitaria organizada por El Comercio, con el apoyo de IDEA Internacional. Foto: GEC
    / ANTONIO MELGAREJO

    En el Semáforo de este lunes 9 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el jueves 12, el programa Audiencias Universitarias realizará su primera jornada de diálogo del 2026 con estudiantes en un formato de encuentro con los postulantes al Congreso bicameral. Será en la Universidad San Ignacio de Loyola. El segundo tema: en el Programa de Recompensas hay 29 presuntos extorsionadores prófugos. Del total, 22 lo están hace más de cinco años. La tercera: en Miraflores, gracias a las denuncias de los vecinos, se han reportado triciclos motorizados que, de forma informal y peligrosa, trasladan a personas a las playas del distrito en la Costa Verde.

