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Cantidad sin calidad

“El debate nos dejará momentos virales y reels para compartir, pero también muchas dudas y temores sobre lo que le espera al país en los próximos cinco años”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    "La principal falencia de este debate no tiene que ver con aspectos organizativos, sino con la calidad de lo que se ofrece". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La principal falencia de este debate no tiene que ver con aspectos organizativos, sino con la calidad de lo que se ofrece". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Organizar un debate presidencial, con 35 candidatos distribuidos en seis fechas, no es una tarea fácil. Estructurar tiempos, segmentos e intervenciones –y lograr que los representantes de todos los partidos estén de acuerdo con estos– debe haber sido un dolor de cabeza para el Jurado Nacional de Elecciones.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.