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Capturan a ‘Jhon Pulpo’, crece el crédito hipotecario y persisten inundaciones en el bypass de Pachacútec

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 2 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este miércoles 2 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la captura de Jhonsson ‘Pulpo’ mediante coordinación internacional golpea al crimen en Trujillo, aunque aún debe desarticularse su banda. Segundo, el crédito hipotecario creció 7,6% en julio, reflejando confianza económica. Finalmente, la inundación del ‘by-pass’ de Pachacútec evidencia fallas estructurales y exige soluciones definitivas.

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