Capturan a ‘Jhon Pulpo’, crece el crédito hipotecario y persisten inundaciones en el bypass de Pachacútec

En el Semáforo de este miércoles 2 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la captura de Jhonsson ‘Pulpo’ mediante coordinación internacional golpea al crimen en Trujillo, aunque aún debe desarticularse su banda. Segundo, el crédito hipotecario creció 7,6% en julio, reflejando confianza económica. Finalmente, la inundación del ‘by-pass’ de Pachacútec evidencia fallas estructurales y exige soluciones definitivas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢 Cae cabecilla criminal en operativo binacional

La captura de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhon Pulpo”, confirmada por el ministro del Interior, es un golpe certero contra el crimen que aterroriza Trujillo. La coordinación entre el Perú, Bolivia, la DEA y el FBI demuestra que la cooperación transfronteriza rinde frutos. Este cabecilla, prófugo por años, enfrentará al fin a la justicia. El trabajo no termina aquí: urge desarticular por completo “Los Pulpos” y devolver tranquilidad a los trujillanos que sufrieron extorsión y violencia.

🟢 Señal de confianza en la economía familiar

El crecimiento de 7,6% interanual del crédito hipotecario en julio, reportado por el Banco Central de Reserva, es una noticia alentadora para la economía peruana. Este dinamismo refleja mayor confianza de las familias y del sistema financiero para invertir en vivienda propia, un indicador clave de estabilidad. Sostener este avance exige que las autoridades mantengan condiciones favorables y tasas competitivas. Consolidar esta tendencia debe ser prioridad para ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la economía.

🔴Nuevamente inundado

La reiterada inundación del ‘by-pass’ de Pachacútec, esta vez tras una llovizna corta, expone la negligencia de las autoridades ante un problema conocido hace años. No es la primera vez: buses atrapados, vías cerradas y vecinos indignados se repiten cada lluvia por falta de drenaje. Es inaceptable que una obra del 2021 siga sin solución. Exigimos a la Municipalidad de Lima y a Villa María del Triunfo actuar con urgencia y ejecutar obras reales, no parches que arriesguen vidas.