Capturan a presunto sicario de Los Pulpos, alertan riesgo para el grado de inversión y empresa Uvita cierra por extorsiones

En el Semáforo de este viernes 1 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la policía capturó en Trujillo a un presunto sicario de Los Pulpos vinculado a varios crímenes. Segundo, el Consejo Fiscal alertó que el Perú podría perder el grado de inversión por el aumento del gasto público. Finalmente, la empresa Uvita cerró en Comas por extorsiones y ataques del crimen organizado..

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢IMPORTANTE CAPTURA

La policía capturó en Trujillo a Óscar Romero Cóndor, presunto sicario de la banda criminal Los Pulpos, tras un seguimiento. Está implicado en el asesinato de un ingeniero y en una masacre ocurrida en Florencia de Mora. Además, habría planeado matar a una empresaria, acción que fue frustrada. Durante el operativo también se detuvo a otros sospechosos y se incautó un vehículo usado en los ataques, mientras continúan las investigaciones sobre su participación en más crímenes.

🟡ADVERTENCIA PARA LA INVERSIÓN

El Consejo Fiscal advirtió que el Perú podría perder el grado de inversión en unos cinco años debido al aumento sostenido del gasto público impulsado por leyes del Congreso. Su presidente, Alonso Segura, señaló que estas medidas generan altos costos fiscales y debilitan la estabilidad económica. Además, el país viene incumpliendo la regla fiscal y acumulando obligaciones sin financiamiento, lo que podría afectar la confianza de inversionistas y la calificación crediticia si no se corrige el rumbo.

🔴FORZADOS A CERRAR ANTE EL PELIGRO

La empresa de transportes Uvita, que operaba en Comas, anunció su cierre definitivo debido a constantes extorsiones y amenazas del crimen organizado. La decisión se tomó tras reiterados ataques contra sus unidades y trabajadores, incluidos hechos violentos que pusieron en riesgo sus vidas. Este caso refleja la grave crisis de inseguridad que enfrenta el sector transporte en Lima, donde las mafias exigen pagos ilegales y generan temor, obligando a varias empresas a paralizar o cerrar sus operaciones.