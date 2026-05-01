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Capturan a presunto sicario de Los Pulpos, alertan riesgo para el grado de inversión y empresa Uvita cierra por extorsiones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 1 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Presunto sicario de Los Pulpos fue capturado en Trujillo tras operativo policial. Foto: Captura de video/AméricaTV
    Presunto sicario de Los Pulpos fue capturado en Trujillo tras operativo policial. Foto: Captura de video/AméricaTV

    En el Semáforo de este viernes 1 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la policía capturó en Trujillo a un presunto sicario de Los Pulpos vinculado a varios crímenes. Segundo, el Consejo Fiscal alertó que el Perú podría perder el grado de inversión por el aumento del gasto público. Finalmente, la empresa Uvita cerró en Comas por extorsiones y ataques del crimen organizado..

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.