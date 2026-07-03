¿Cómo debería ser la presidencia de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori ganó por apenas 49.641 votos, la diferencia más ajustada de la historia electoral peruana. Ese margen la obliga a gobernar con un Congreso fragmentado y a construir un Gabinete Ministerial “amplio, plural y con experiencia”, en el que cada cartera responda a una lógica distinta, pero a un mismo norte.

La PCM necesita un perfil político con peso propio. Ahí encaja Luis Galarreta: pieza fundacional de la fórmula, conocedor de los reglamentos y bancadas del Congreso tras haberlos operado desde adentro. Su rol es absorber el desgaste de la negociación y actuar como parachoques, protegiendo a la presidenta del desgaste temprano. Que haya sido confrontacional como presidente del Congreso en el período 2017-2018, con mayoría propia, no lo descalifica hoy: ese Legislativo con una mayoría aplastante imponía agenda; el actual, sin mayorías, exige sumar votos, y esa habilidad también la tiene.

El Ministerio de Economía y Finanzas exige lo opuesto: continuidad técnica, no lealtad política. Los mercados no premian caras nuevas sino previsibilidad. Por eso suena Luis Carranza y por eso se habla de mantener a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva: la señal que necesita el primer trimestre es que el ajuste fiscal no dependerá del humor del Congreso ni del partido de turno.

El sector Interior es el caso más delicado. Tras una gestión, la de Juan José Santiváñez, que politizó la respuesta a la inseguridad hasta el hartazgo ciudadano, un nombramiento puramente político repetiría el mismo error con otro apellido. Ahí el perfil correcto no es el técnico de escritorio ni el operador partidario: es el operativo con oficio, con historia dentro de la policía, capaz de mostrar resultados sin depender de la conducción del Congreso.

Sí, el Gabinete ideal es uno plural, lo que no significa meter de todo como en una bolsa en un bazar, sino que cada ministerio hable el idioma que su función exige.