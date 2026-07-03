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¿Cómo debería ser la presidencia de Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es la virtual presidenta de la República tras el conteo de la ONPE al 100% de las actas de la segunda vuelta, por lo que solo falta la proclamación del JNE. ¿El Gabinete debería ser más político, técnico o con varias figuras independientes? Mabel Huertas y Jeffrey Radzinsky opinan del tema.

    Un equipo ministerial plural, no uno de bazar

    Mabel Huertas

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    Mabel Huertas

    Pericia política: el desafío del primer Gabinete

    Jeffrey Radzinsky

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    Jeffrey Radzinsky
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Keiko Fujimori ganó por apenas 49.641 votos, la diferencia más ajustada de la historia electoral peruana. Ese margen la obliga a gobernar con un Congreso fragmentado y a construir un Gabinete Ministerial “amplio, plural y con experiencia”, en el que cada cartera responda a una lógica distinta, pero a un mismo norte.

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