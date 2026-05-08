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¿Cómo debería ser o en qué tendría que centrarse la auditoría a las elecciones?

El JNE anunció que realizará una auditoría informática “integral y exhaustiva” por la primera vuelta electoral, pero aún no ha detallado cómo será específicamente la auditoría. ¿Es necesaria una mirada internacional? Los expertos Erick Iriarte y Silvia Guevara opinan al respecto.

    ¿Una auditoría para legitimar?

    Silvia Guevara Pérez

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    Silvia Guevara Pérez

    Auditar para transparentar

    Erick Iriarte

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    Erick Iriarte
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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza