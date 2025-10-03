¿Cómo pueden las agrupaciones optimizar sus filtros para que los delincuentes no se infiltren en la política?

"Los partidos que no hagan un esfuerzo sincero por depurar sus listas y presentar candidatos con un mínimo de idoneidad y dignidad se arriesgan a ser juzgados con severidad en las urnas".

A escasas semanas de que los partidos políticos inscriban formalmente sus listas de candidatos para el próximo proceso electoral, aumenta la preocupación por asegurar que utilicen filtros estrictos para evitar la presencia de gente vinculada a organizaciones criminales o a economías ilegales en la política.

Durante el año pasado, desde Transparencia hicimos incidencia para que el Congreso aprobara una ley de idoneidad que impida la postulación de candidatos con sentencias por delitos graves. Dado que las iniciativas legales no prosperaron, queda en manos de los propios partidos y de la ciudadanía elegir una representación política de calidad.

Con ello en mente, Transparencia incubó, desde CoGobierna, su laboratorio de innovación democrática, una herramienta digital alimentada por más de una docena de bases de datos públicas y potenciada por inteligencia artificial. De la mano de cuatro instituciones prestigiosas y de un firme compromiso democrático (IPAE, IPYS, Empresarios por la Integridad, Proética), se ha creado un consorcio que pone a disposición de todos los partidos políticos en carrera esta plataforma para que filtren a sus precandidatos de cara a las elecciones primarias.

Siete partidos han firmado ya un convenio con el consorcio que agrupa a estas instituciones, e invitaciones han sido cursadas a todos los que están en carrera.

A partir del próximo año, con las candidaturas ya oficialmente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones, esta herramienta pasará a manos de la ciudadanía y de la opinión pública, y será muy fácil identificar qué partidos aspiran a trabajar por el futuro de todas y todos los peruanos y cuáles solo ven la política como una forma de defender intereses particulares y lucrar con ello.

La integridad será un eje central en la próxima elección. Los partidos que no hagan un esfuerzo sincero por depurar sus listas y presentar candidatos con un mínimo de idoneidad y dignidad se arriesgan a ser juzgados con severidad en las urnas.