El Comercio
·
opinion
·
columnistas

¿Cómo se llegó a la situación actual en la política peruana?

Con la última sucesión presidencial, ya contamos nueve mandatarios en la última década. ¿Cómo se llegó a esta situación? Domingo García Belaunde y Aníbal Quiroga opinan al respecto.

    ¿Y el presidente…?

    Domingo García Belaunde

    LEER ARTÍCULO
    Domingo García Belaunde

    La cabeza volvió a rodar

    Aníbal Quiroga León

    LEER ARTÍCULO
    Aníbal Quiroga León
    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    ¿Cómo se llegó a la situación actual en la política peruana?
    Columnistas

    ¿Cómo se llegó a la situación actual en la política peruana?

    Tendiendo Puentes premia cuentos para niños en tratamiento; Lizeth Marzano fallece tras atropello; estudio revela que 48% de trabajadores no tiene descanso real
    Columnistas

    Tendiendo Puentes premia cuentos para niños en tratamiento; Lizeth Marzano fallece tras atropello; estudio revela que 48% de trabajadores no tiene descanso real

    La elección que vale
    Columnistas

    La elección que vale

    1926: Napoleón y la mujer
    Efemérides

    1926: Napoleón y la mujer