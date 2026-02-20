¿Cómo se llegó a la situación actual en la política peruana?

Como ha sido puesto de manifiesto por los entendidos, el Perú tiene un espectáculo digno de Ripley: nueve presidentes en 10 años. Y algunos han pensado que quizá lo más conveniente es reforzar la figura del presidente y a eso vamos ahora.

En primer lugar, nuestro régimen, como se sabe, es presidencialista, pero con elementos parlamentarios que vienen del siglo XIX. Entre ellos, el voto de censura, el Gabinete Ministerial, etc. Y, por cierto, reforzada la figura del presidente, que en principio tiene un blindaje que viene de atrás y, además, tomada de la Constitución norteamericana de 1787.

Pero esto tiene excepciones: lo primero es la acusación constitucional y luego la vacancia, que tiene un trámite especial y una votación calificada. Y así ha funcionado.

El problema no es ese, sino lo es el Congreso y su composición, que dan pena. No solo andan desinformados y hacen o dicen tonterías, sino que así se lucen con total desparpajo. Por cierto, hay excepciones, pero son pocas y, además, no les hacen caso.

Una prueba de ello es la reciente “censura” al señor José Jerí. No es lo que correspondía y eso lo tenía claro el señor Fernando Rospigliosi, pero la mayoría se zurró en el tema y se olvidó que correspondía en puridad la vacancia. O no lo sabían o no quisieron saberlo.

En todo caso, al margen del hecho de que Jerí debía salir del cargo, lo cierto es que el Congreso, al actuar como lo hizo, ha violado la Constitución... y además alegremente. Solo faltan pisco y butifarra.