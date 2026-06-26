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¿Cuál es el futuro de Cuba tras el anuncio de reformas económicas?

Hace unos días, el régimen cubano anunció un paquete de 176 reformas económicas, medidas que representan un drástico giro de la isla hacia el capitalismo. ¿Qué se viene para este país? Juan Álvarez Vita y Francesco Tucci opinan al respecto.

    Entre el pragmatismo y la resistencia del régimen 

    Francesco Tucci

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    Francesco Tucci

    ¿Cuba está en camino hacia el capitalismo?

    Juan Alvarez Vita

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    Juan Alvarez Vita
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Cuba parece ingresar en una etapa de apertura económica para lograr una mejora inmediata, pero no una salida definitiva a su crisis estructural. El paquete de medidas planteado puede dar cierto alivio en la producción, el comercio y la inversión –sobre todo si logra activar el sector privado y atraer capital–; sin embargo, su efecto dependerá de algo más profundo que una simple liberalización parcial: la capacidad del Estado para generar confianza, reglas claras y estabilidad.

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