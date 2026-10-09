¿Debería restablecerse la reelección de alcaldes y gobernadores?

La prohibición de la reelección municipal convive con una práctica que la va dejando sin sentido: alcaldes que postulan como regidores y quedan en posición de volver a conducir el municipio cuando renuncia quien encabezaba la lista. De esta manera, la continuidad encuentra un camino alternativo, mientras la restricción permanece escrita.

Varios casos en estas elecciones ilustran esta contradicción. Con mayor o menor éxito electoral, mantuvieron sus candidaturas a regidor habiendo gobernado en el período 2022-2026. Aunque con fundamentos distintos, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitieron que estos siguieran compitiendo y dejaron abierta esa vía para intentar acceder nuevamente a la alcaldía.

El efecto más duradero aparece cuando alcaldes (digamos, futuros candidatos) incorporan ese camino a sus cálculos: ahora cuentan con antecedentes para organizar una candidatura semejante en el siguiente proceso. Independientemente de quién gane, queda instalada la expectativa de que la prohibición puede evitarse. De facto, se consolida una vía para buscar la reelección sin reconocerla formalmente.

Esa distancia que existe entre la norma y la práctica alimenta la percepción de que las reglas dependen de encontrar el mecanismo adecuado para eludirlas, mientras el JNE queda expuesto a controversias que desgastan su credibilidad. Además, una vez expresado el respaldo popular, resolver esas contradicciones se vuelve, a nivel político, más difícil. Políticamente hablando, ya está hecho.

Ante este escenario, parece más razonable regular abiertamente la reelección de alcaldes y gobernadores por un período adicional y mediante una reforma constitucional que cierre las vías para eludirla, en vez de mantener una prohibición cada vez más inexistente de facto. Además, no estaríamos perdiendo una medida que genere mucho beneficio. José Luis Incio y Paula Muñoz, en una investigación para el Consorcio de Investigación Económica y Social, encuentran evidencia de mayores riesgos de corrupción subnacional que se haya generado con la prohibición de reelección inmediata en el Perú, debido a la alteración de los incentivos políticos hacia el corto plazo.