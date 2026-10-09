¿Debería restablecerse la reelección de alcaldes y gobernadores?

La prohibición de la reelección municipal convive con una práctica que la va dejando sin sentido: alcaldes que postulan como regidores y quedan en posición de volver a conducir el municipio cuando renuncia quien encabezaba la lista. De esta manera, la continuidad encuentra un camino alternativo, mientras la restricción permanece escrita.
Varios casos en estas elecciones ilustran esta contradicción. Con mayor o menor éxito electoral, mantuvieron sus candidaturas a regidor habiendo gobernado en el período 2022-2026. Aunque con fundamentos distintos, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitieron que estos siguieran compitiendo y dejaron abierta esa vía para intentar acceder nuevamente a la alcaldía.
El efecto más duradero aparece cuando alcaldes (digamos, futuros candidatos) incorporan ese camino a sus cálculos: ahora cuentan con antecedentes para organizar una candidatura semejante en el siguiente proceso. Independientemente de quién gane, queda instalada la expectativa de que la prohibición puede evitarse. De facto, se consolida una vía para buscar la reelección sin reconocerla formalmente.
Esa distancia que existe entre la norma y la práctica alimenta la percepción de que las reglas dependen de encontrar el mecanismo adecuado para eludirlas, mientras el JNE queda expuesto a controversias que desgastan su credibilidad. Además, una vez expresado el respaldo popular, resolver esas contradicciones se vuelve, a nivel político, más difícil. Políticamente hablando, ya está hecho.
Ante este escenario, parece más razonable regular abiertamente la reelección de alcaldes y gobernadores por un período adicional y mediante una reforma constitucional que cierre las vías para eludirla, en vez de mantener una prohibición cada vez más inexistente de facto. Además, no estaríamos perdiendo una medida que genere mucho beneficio. José Luis Incio y Paula Muñoz, en una investigación para el Consorcio de Investigación Económica y Social, encuentran evidencia de mayores riesgos de corrupción subnacional que se haya generado con la prohibición de reelección inmediata en el Perú, debido a la alteración de los incentivos políticos hacia el corto plazo.
La prohibición de la reelección de alcaldes y gobernadores, implementada en el 2015, no ha cumplido sus promesas. No ha garantizado una adecuada planificación urbana o regional, no ha eliminado los caudillismos que debilitan la gobernabilidad ni ha frenado el uso de recursos públicos con fines electorales. Antes del veto, la tasa de reelección subnacional promediaba alrededor del 20%. Además, como señalan Paulo Vilca y Alejandro Boyco en su libro “El orden invisible” (2025), los líderes regionales suelen acumular mayor experiencia política que los nacionales, adaptándose a la restricción mediante el tránsito hacia otros cargos locales.
Sin embargo, el retorno automático a la reelección tampoco es una fórmula mágica para profesionalizar la política. La crisis de representación responde a un problema estructural: la profunda desconexión entre los partidos y la ciudadanía. Ninguna reforma legal, por sí sola, puede reconstruir de forma automática los vínculos entre representantes y representados.
Actualmente, nos enfrentamos a una vulneración de las reglas vigentes. Según Fernando Tuesta, más de 130 alcaldes elegidos en el 2022 han postulado como primeros regidores, aplicando como estrategia que, si su lista gana, el alcalde renuncie para que estos asuman la alcaldía. Políticos, como Rafael López Aliaga, apuestan por este mecanismo para sacarle la vuelta a la ley.
Contrario a lo que se argumenta, aquí no existe un vacío legal que requiera una nueva reforma constitucional. Lo que presenciamos es que el Jurado Nacional de Elecciones da el mensaje de que las reglas no importan. Exigir mayor literalidad en la norma es absurdo, cuando las reglas ya son claras, y lo que realmente escasea es la voluntad institucional para hacer respetar las reglas de juego. Como indica Ana Neyra: si las normas son sugerencias, ya no es percibido que tiene sentido cumplirlas.