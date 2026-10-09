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¿Debería restablecerse la reelección de alcaldes y gobernadores?

En los últimos meses, se ha cuestionado que alcaldes elegidos en el 2022 postularan como primeros regidores en las elecciones municipales y regionales, una práctica calificada como “reelección encubierta”,¿se tendrían que modificar las normas para corregir los ‘vacíos legales’? Franco Olcese y Katherine Zegarra opinan al respecto.

    La reelección de facto

    Franco Olcese

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    Franco Olcese

    El límite de la norma

    Katherine Zegarra

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    Katherine Zegarra
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La prohibición de la reelección municipal convive con una práctica que la va dejando sin sentido: alcaldes que postulan como regidores y quedan en posición de volver a conducir el municipio cuando renuncia quien encabezaba la lista. De esta manera, la continuidad encuentra un camino alternativo, mientras la restricción permanece escrita.

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