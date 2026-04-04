¿El formato del debate fue el adecuado?

Durante la primera etapa de esta campaña electoral los candidatos presidenciales se cuidaron mucho y evitaron los pronunciamientos y la exposición pública para no quemarse anticipadamente con la idea de la arremetida final.

En la segunda etapa y ya inscritos apelaron a las redes sociales que les permitió crear y difundir con la complicidad de influencers voluntarios o rentados una imagen autoconstruida para una aparición o relanzamiento bien administrado y debidamente controlado. Buscaron evitar en muchos casos las entrevistas serias y las preguntas incómodas.

Jugar al misterio y a la presencia virtual les permitió esconder o evitar exponer sus falencias malas decisiones oscuros secretos y hasta inseguridades. Algunos pretendieron así crear un mito para convertirse en el ‘outsider’ que muchos esperaron; mientras otros buscaron avanzar en las encuestas sin pasar por el escrutinio público directo.

Hasta que llegó la etapa de los debates que a pesar del pésimo formato y un muy mal manejo y uso del tiempo pusó a todos los candidatos en una vitrina de la cual no pudieron ausentarse ni escapar y que los mostró ante el electorado sin filtros ni ayudas de cualquier tipo.

Los electores se llevaron una impresión directa y sin intermediarios de todos y todos. Vieron sus rostros y sus gestos; percibieron su pasión su actuación fingida su espíritu soso o anodino; escucharon sus peroratas frases ‘propuestas’ o sus ataques y confrontaciones; y estuvieron atentos a sus reacciones o a su inacción. Se llevaron una buena impresión de algunos a los que recién conocieron y escucharon ratificaron su preferencia por otros y se decepcionaron de ‘su’ candidata o candidato.

Los debates no van a ser determinantes para definir el voto pero van a influir mucho en el elector en su entorno y sobre todo en las encuestas y estas pueden llevar a muchos a votar a ganador o con un voto estratégico.