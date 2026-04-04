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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿El formato del debate fue el adecuado?

Las seis fechas de debates presidenciales culminaron el último miércoles. ¿Estas jornadas han ayudado a la ciudadanía a definir su voto o a reducir la cifra de indecisos? Enrique Castillo y Lucía Cortijo Tovar opinan sobre el tema.

    Una vitrina que influye, pero que no determina

    Enrique Castillo

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    Enrique Castillo

    El debate que deberíamos de tener

    Lucía Cortijo Tovar

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    Lucía Cortijo Tovar
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    Durante la primera etapa de esta campaña electoral los candidatos presidenciales se cuidaron mucho y evitaron los pronunciamientos y la exposición pública para no quemarse anticipadamente con la idea de la arremetida final.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.