¿El triunfo de Kast consolida un giro hacia la derecha de los gobiernos de la región?

Con el 58% de los votos obtenidos en la segunda vuelta, el triunfo de José Antonio Kast ciertamente es un giro total para el próximo gobierno en Chile. Lo mismo pasó en Argentina, con Javier Milei en el 2023, y en Bolivia, con Rodrigo Paz este año.

Otros casos no marcan diferencias con sus antecesores, pero sí “pintan” el mapa sudamericano: en Ecuador había un gobierno de derecha antes de Daniel Noboa, mientras que en Paraguay la derecha lleva varias presidencias consecutivas. Y todo indica que en Colombia y el Perú crece el apoyo al sector para las elecciones del 2026.

Así es que sí, el triunfo de Kast consolida un “cambio de color” en el mapa regional. No obstante, es un giro que requiere ser analizado con cautela.

La pregunta clave es cuánto de los 34 puntos que Kast sumó en el balotaje es realmente de derecha y cuánto son votos en contra del proyecto que representó la candidata oficialista, Jeannette Jara (Partido Comunista), y contra el mismo gobierno de Gabriel Boric.

Es que un factor que media el resultado es la profunda molestia con la actual administración. El Ejecutivo ha estado permanentemente mal evaluado, sobre todo en seguridad y economía, las principales preocupaciones del electorado y que tomaron con mucha fuerza, particularmente, los candidatos opositores. Entre ellos, Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG) –una formación populista, cuyo alineamiento es impredecible–, obtuvo casi el 20% de los votos. Tampoco hay que olvidar a otra parte del electorado tradicionalmente de centro y centroizquierda que estaba “huérfano” de candidato y que no estaba dispuesto a votar por una postulante comunista.

La molestia con los incumbentes es una tendencia que se ha expresado varias veces en la región, independientemente del color político, por lo que solo se podrá decir si el giro está consolidado una vez que los gobiernos de derechas, como el que Kast inicia en marzo, tengan un proyecto con sucesores y posibilidades reales de ganar la siguiente elección.