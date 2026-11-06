Elecciones intermedias en EE.UU.: ¿Qué cambia para Donald Trump, América Latina y el Perú?

Con Texas eligiendo a un senador demócrata por primera vez desde 1988, ya hay quien da a Donald Trump por “pato cojo”. Quizá convenga no acariciarlo todavía: perder el Congreso puede herir a un león, pero no lo deja sin garras.
La guerra con Teherán puso en entredicho la promesa de “America First” (‘Estados Unidos primero’). Si para Trump impedir un Irán nuclear justificaba el costo, para parte de sus votantes, poner al país primero tenía que notarse a fin de mes.
J. D. Vance, vicepresidente de EE.UU., atribuyó la derrota al conflicto; en tanto, el presidente estadounidense aseguró que volvería a actuar igual. Eso pese a que, en julio, el Chicago Council on Global Affairs ya registraba el malestar: solo el 2% citaba Irán como prioridad electoral, mientras el 86% consideraba que la guerra había perjudicado el costo de vida. Y efectivamente, a una semana de votar, la gasolina costaba cerca de un 40% más que un año antes.
La geopolítica pasaba, así, factura en el grifo y los aranceles, en el bolsillo. El desgaste alcanzó Alaska, donde Trump ganó por 13 puntos en el 2024 y el senador Dan Sullivan hoy pelea por conservar su escaño pese a la bendición presidencial, o quizá precisamente por ella.
Pero, aun sin mayoría en el Congreso, Trump tiene opciones: puede endurecer sus políticas o negociar con los demócratas, con el alivio de que las próximas facturas electorales ya no llevarán impreso solo su nombre.
Para América Latina, Trump podría buscar fuera el margen perdido en casa presionando en comercio y seguridad. Como socio del Escudo de las Américas, el Perú tendrá que defender el acceso de sus exportaciones al mercado estadounidense sin convertir la cooperación en seguridad en un cheque en blanco. Torre Tagle, que defendió ese ingreso, comprobará, ahora con más razones, que la soberanía no equivale al aislamiento, pero tampoco al aplauso permanente.
Por eso, desde Lima, convendría mirar menos la cojera de Trump y más hacia dónde apuntan sus garras: las urnas hirieron al león, pero no le quitaron el apetito.