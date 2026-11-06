Elecciones intermedias en EE.UU.: ¿Qué cambia para Donald Trump, América Latina y el Perú?

El resultado de las elecciones de medio término (o ‘midterms’) en Estados Unidos es un duro golpe para la gestión del presidente Donald Trump y para el Partido Republicano. El castigo en las urnas se debe a una serie de hechos; el principal es el aumento en el costo de vida que se ha disparado desde el inicio de la guerra con la República Islámica de Irán a comienzos de año.

Con este resultado, el poder de Donald Trump se resquebraja, aunque no desaparece. Es decir, en los dos años que le quedan en el poder, el presidente está obligado a cambiar su estilo de gobierno.

El margen de maniobra que los demócratas tendrán a partir de enero del 2027 no permite cambios radicales. A los demócratas no les alcanza, por ejemplo, para ejecutar un ‘impeachment’ (o juicio político), con el que se pueda destituir al presidente. Para ello, se necesitan 67 votos de los 100 que conforman el Senado. Los demócratas tendrán una mayoría de 54 senadores. Han ganado siete escaños, los mismos que han perdido los republicanos. Lo que sí puede hacer la Cámara de Representantes es iniciar y aprobar un juicio político, pero no condenar ni destituir.

¿Cuál es el significado de este resultado para América Latina? El nuevo Congreso podrá frenar el aumento de los aranceles y cuestionar la guerra, con lo que se viabilizaría el comercio con diferentes países, como el Perú. Si se detiene la guerra con Irán, además, el precio del petróleo se estabilizaría y, con ello, los mercados también, sobre todo en lo que corresponde a los combustibles y los alimentos.

A los ciudadanos de a pie de cualquier país le interesa que no suban los precios de la gasolina o los alimentos. Si esto ocurre, como el caso estadounidense, sea quien esté en el gobierno va a recibir un castigo en las urnas. Es la esencia de la democracia y lo que ocurrió en estos ‘midterms’. El resultado debilita el liderazgo del Partido Republicano y abre interrogantes sobre quién podría convertirse en el heredero político de Donald Trump.