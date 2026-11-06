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Elecciones intermedias en EE.UU.: ¿Qué cambia para Donald Trump, América Latina y el Perú?

Las elecciones de medio término en Estados Unidos representaron un revés para el presidente Donald Trump, luego de que el Partido Republicano sufriera una derrota en las urnas. Carlos Novoa y Ginevra Baffigo analizan el panorama internacional.

    Contundente golpe de los demócratas en EE.UU.

    Carlos Novoa S.

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    Carlos Novoa S.

    Un león herido en la Casa Blanca

    Ginevra Baffigo

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    Ginevra Baffigo
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio)
    (Ilustración: El Comercio)

    El resultado de las elecciones de medio término (o ‘midterms’) en Estados Unidos es un duro golpe para la gestión del presidente Donald Trump y para el Partido Republicano. El castigo en las urnas se debe a una serie de hechos; el principal es el aumento en el costo de vida que se ha disparado desde el inicio de la guerra con la República Islámica de Irán a comienzos de año.

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