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¿Es necesario que Lima tenga un sistema de alcantarillado y desfogue especial por las lluvias?

Lima soportó intensas lluvias en los últimos días, las cuales afectaron sobre todo algunos distritos y zonas. Como cada vez esta situación es más recurrente, ¿qué se debería hacer? Elizabeth Añaños y Elizabeth Silvestre dan sus perspectivas sobre el tema.

    La lluvia no es distrital

    Elizabeth Añaños Vega

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    Elizabeth Añaños Vega

    El Niño: oportunidad de gobernanza

    Elizabeth Silvestre Espinoza

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    Elizabeth Silvestre Espinoza
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar