¿Es necesario que Lima tenga un sistema de alcantarillado y desfogue especial por las lluvias?

Lima no carece únicamente de tuberías: carece de una política urbana de adaptación climática que vincule vivienda, movilidad, saneamiento, espacio público y gestión del riesgo. Mientras cada entidad defienda su pequeño ámbito, el agua seguirá demostrando que la ciudad es una sola. Y continuará cobrando el costo público de nuestra cómoda y persistente fragmentación institucional.

Los eventos de lluvias intensas en los últimos años han demostrado que Lima no es inmune a las inundaciones urbanas. Aunque la capital se encuentra en una región desértica, la variabilidad climática, los eventos de El Niño y el cambio climático están incrementando la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos que afectan la infraestructura urbana, la movilidad y la seguridad de la población.

La experiencia reciente en Villa María del Triunfo ha mostrado que 7,2 milímetros de precipitación pueden ocasionar aniegos y acumulación de agua. Esta lluvia fue focalizada, pero si pasa en todos los distritos limeños, la situación puede ser similar. Por ello, resulta indispensable que Lima y los distritos más vulnerables tengan sistemas modernos de drenaje pluvial y desfogue de aguas en calles y avenidas. La acumulación de agua en vías urbanas no solo genera pérdidas económicas y congestión vehicular; puede afectar viviendas, establecimientos de salud, centros educativos y servicios básicos.

La necesidad de fortalecer el drenaje urbano es una tarea pendiente en el país; es un aspecto fundamental para reducir el riesgo de inundaciones y otros impactos asociados a eventos climáticos extremos en Lima Metropolitana y sus distritos, muchos de ellos vulnerables.

Sin embargo, la implementación de estas obras no debe recaer solo en los municipios distritales. Se requiere una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. Los municipios distritales deben encargarse del mantenimiento de la infraestructura local y de los sistemas de drenaje existentes. La Municipalidad Metropolitana de Lima debe liderar la planificación integral y la ejecución de proyectos de alcance metropolitano. Por su parte, el gobierno debe asumir el financiamiento y ejecución de las grandes obras estratégicas, y establecer políticas y lineamientos técnicos que garanticen una visión de largo plazo.

La pregunta ya no es si Lima necesita un sistema integral de drenaje pluvial, la pregunta es si queremos una ciudad preparada para los desafíos climáticos del futuro. Se resume en aspectos de gobernanza.