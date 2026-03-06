¿Ha sido adecuada la restricción de venta de GNV tras deflagración en gasoducto?

La situación energética en el Perú atraviesa un momento crítico debido no solo al aumento de precios internacionales por la guerra en Medio Oriente, sino también a una emergencia en la infraestructura de gas natural. Recientemente se reportó una deflagración en la zona de Megantoni (Cusco), lo que generó un desabastecimiento inmediato. Cerca del 40% de la energía del país depende del gas natural, por lo que la reducción del suministro ha obligado a activar la reserva fría, compuesta por centrales que operan con diésel, un combustible mucho más costoso.

Además, se ha restringido el despacho de gas natural vehicular en Lima y Callao, priorizando al transporte público y generando largas colas en los grifos. Varias plantas industriales también han tenido que reducir su operatividad o cambiar a combustibles sustitutos. Aunque el Perú posee una de las matrices energéticas más limpias de la región, aún existe un gran potencial solar por desarrollar.

Esta crisis evidencia problemas estructurales. Una alternativa sería contar con un barco metanero que alimente unidades de regasificación en los principales puertos, lo que permitiría acelerar la masificación del gas fuera de Lima y establecer un plan de respaldo que reduzca la dependencia de derivados importados. Actualmente, el transporte de gas desde Camisea, en la selva, depende de una infraestructura única; cualquier falla deja a Lima y al sistema eléctrico en una posición vulnerable.

Debido a que los precios eléctricos están regulados mediante contratos de largo plazo, el aumento del costo de generación por el uso de diésel no se traslada inmediatamente a los usuarios domésticos. Sin embargo, podrían producirse ajustes en las revisiones tarifarias de 2026. Los usuarios libres, principalmente industrias, son los más afectados porque compran energía a precios de mercado, que aumentan cuando hay escasez de gas.