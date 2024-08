"El verdadero interés del ministro es que no existan jalados y que tenga más profesionales para “atender a la población”.

El ministro de Salud, César Vásquez, nos sorprendió en abril al aprobar la resolución que permitió, “de manera excepcional”, que profesionales de la salud que no alcanzaron el puntaje mínimo en el examen nacional de medicina (ENAM) y otros exámenes equivalentes participen en el Serums 2024-I, señalando, entre otros argumentos, que de esta manera protegía a las poblaciones de las regiones más alejadas del país.

“Si por ese examen yo prefiero dejar fuera del Serums a estos profesionales, esa gente se va a quedar sin atender”, dijo el ministro.

“Lo que hemos hecho es revaluar ese sistema de evaluación y mejorar el sistema de evaluación [sic] buscando capacitar más al médico y no restringirlos con el resultado de un examen. No es que estamos sacrificando la calidad del profesional, tampoco es ir en contra de la meritocracia”, agregó.

Aquí podemos encontrar el hilo de madeja del argumento del ministro “evaluador”, entrando en un terreno que desconoce, arrogándose facultades y competencias que no tiene, enredándose más con cada intervención.

Al no tener argumentos que sustenten su posición, ha llegado a expresiones insultantes y difamatorias contra todos los que se oponen a su despropósito, señalando, entre otros improperios, que las evaluaciones al final de la carrera son un negocio y que se jala a los profesionales para “cobrar” más.

Entendemos con esto que el ministro “evaluador” hará exámenes más fáciles que no jalen, con lo que se desenmascara su verdadero interés: que no existan jalados y que tenga más profesionales para “atender a la población”. Para mayor precisión veamos el último comunicado del Minsa, en el que señala: “Los profesionales de la salud que ya hayan dado el examen nacional pueden dar el examen del Minsa... y podrán elegir la nota del examen nacional o de la evaluación tomada por el Minsa”. No importa que salgas jalado, ¡tú eliges!