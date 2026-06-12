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¿La política antiimigración afectará el Mundial?

Ayer empezó el Mundial de Fútbol y no es ajeno a la polémica y la política. ¿Esta coyuntura política afectará el desarrollo del popular campeonato? Gisella López Lenci y Luis Carlos Arias Schreiber opinan al respecto.

    Política fuera de la cancha

    Luis Carlos Arias-Schreiber

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    Los cálculos de Infantino

    Gisella López Lenci

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    Gisella López Lenci
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    Tienen talento, velocidad y ambición: los futbolistas que prometen brillar en el Mundial. (Foto: Facebook)
    Tienen talento, velocidad y ambición: los futbolistas que prometen brillar en el Mundial. (Foto: Facebook)

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