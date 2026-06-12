¿La política antiimigración afectará el Mundial?

La política internacional no ha sido ajena a los mundiales de fútbol. Desde el intercambio de saludos fascistas entre la selección italiana y Mussolini en 1934 hasta el aprovechamiento de este evento deportivo como vitrina de legitimación por regímenes como los de Videla (Argentina 1978) o Putin (Rusia 2018), la FIFA no ha tenido problemas en codearse con gobiernos de todo tipo en los palcos de los estadios. Sin embargo, el Mundial 2026 plantea un desafío inédito bajo un clima de creciente antiglobalismo y restricciones migratorias severas.

A diferencia de otras ediciones, donde los anfitriones se esforzaron por mostrar una cara amable de bienvenida a los participantes, Estados Unidos –sede de 78 de los 104 partidos mundialistas– ha marcado un precedente complejo con sus políticas de visados y restricciones sanitarias. Que la selección de Irán deba alojarse en Tijuana y solo entrar a territorio estadounidense los días de partido, el ejemplo extremo de varios otros, contrasta con la retórica de un torneo que se anuncia como el más global de la historia con 48 selecciones nacionales.

¿Afectará esto lo que suceda en la cancha? Es poco probable. Los favoritos siguen siendo Argentina, España, Francia, Brasil, Inglaterra o Portugal, y eso no cambiará por motivos políticos. Quizás veamos tribunas menos fervorosas en algunos partidos, pero no será por medidas antimigratorias, sino porque en el fixture se lucen choques como Irán-Nueva Zelanda, Jordania-Argelia y Bosnia-Catar. Incluso podría decirse que si hay un país donde un cartel tan poco atractivo podría tener éxito, ese es Estados Unidos, a fin de cuentas, gigante de la industria del entretenimiento y país de multitudes. Y las multitudes han demostrado una capacidad asombrosa para ignorar la política cuando la copa de la FIFA se pone en juego.