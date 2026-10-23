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¿Piura está preparada para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño?

Ante la llegada del fenómeno de El Niño, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte sobre el calentamiento del mar y la atmósfera, que podría intensificar las lluvias y el calor, especialmente en Piura. Fernando Huamán Flores y Javier Bereche Álvarez analizan el tema.

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    Fernando Huamán Flores

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    Fernando Huamán Flores

    El Niño: una lección que no se aprende

    Javier Bereche Álvarez

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    Javier Bereche Álvarez
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Ahora mismo los piuranos transitan entre calles inundadas, obras inconclusas y un sofocante calor que se entremezcla con nubes de polvo que anuncian la llegada de las enfermedades respiratorias. Esta fotografía no es nueva. Se trata de una imagen repetida en cada período lluvioso, cada fenómeno de El Niño.

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