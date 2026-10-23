¿Piura está preparada para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño?

Ahora mismo los piuranos transitan entre calles inundadas, obras inconclusas y un sofocante calor que se entremezcla con nubes de polvo que anuncian la llegada de las enfermedades respiratorias. Esta fotografía no es nueva. Se trata de una imagen repetida en cada período lluvioso, cada fenómeno de El Niño.
La provincia tiene 340 cuencas ciegas (sin salida al río), lo que indica también la falta de planificación en el desarrollo urbanístico desde hace décadas. Y cuenta con un deficiente sistema de drenaje pluvial que se apoya en los sistemas alternativos de recolección y evacuación de aguas de lluvia (SARE), pero aún en período de prueba. A la vez, una población vive en zonas de drenaje natural o en lugares que imposibilitan trabajar en el cauce del río Piura.
Aunque no son todos los motivos de la crisis piurana, sí brindan un panorama de la complejidad del problema y la necesidad de señalar responsables: autoridades de Gobierno, organizaciones sociales con intereses particulares y la ausencia de una cultura de prevención instalada en la ciudadanía. La crisis, más histórica que coyuntural, se potenció por la inestabilidad política en los últimos años.
Es momento de retomar los matices, las explicaciones técnicas, y pedir la colaboración de los distintos niveles de gobierno, la academia, los colegios profesionales, los colectivos civiles y el empresariado. Ante la inminente tragedia, se requiere dejar el enfrentamiento y estar disponibles para la cooperación. La historia siempre es sabia y nos enseñará, más adelante, quién hizo bien y quién se equivocó. Por el contrario, si la incertidumbre se convierte en miedo, se romperá el colectivo social, cada quien buscará salvarse individualmente, y no podremos estar unidos.
Las lluvias golpean nuevamente Piura y ponen en evidencia las limitaciones para enfrentar sus graves consecuencias frente a la llegada del fenómeno de El Niño. Cuando faltan previsión, eficiencia y eficacia en las acciones, la población y sus actividades productivas quedan expuestas y los daños pueden multiplicarse.
Piura necesita que las intervenciones prioritarias se ejecuten antes de que las lluvias se intensifiquen.
En ese contexto, un riesgo que requiere atención inmediata es el dique de La Mariposa, ubicado aguas arriba de la represa de Los Ejidos. Un análisis técnico elaborado por el hidrólogo César Alvarado advierte sobre la necesidad urgente de intervenir esta estructura, de aproximadamente 700 metros de longitud y tres metros de altura.
Según los modelamientos incluidos en dicho análisis, ante caudales extraordinarios del orden de los 4.000 m³/s, el estado actual del dique podría comprometer su capacidad para contener el agua y causar el desvío de unos 350 m³/s hacia La Mariposa y Los Ejidos de Huan, con un posible alcance al casco urbano de Piura. Este escenario tendría graves consecuencias socioeconómicas para la ciudad.
Ante esta advertencia, el directorio de la Cámara de Comercio y Producción de Piura convocó a Víctor Garrido Lecca, presidente del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), responsable de la custodia y mantenimiento de esa infraestructura. La entidad asumió el compromiso de evaluar la situación y plantear medidas técnicas de refuerzo.
Hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno Central, a los organismos técnicos y a la población colindante para que brinden facilidades y sumen esfuerzos en apoyo al PECHP. La acción oportuna, la gestión inteligente y el trabajo técnico riguroso son la única vía para resguardar la vida, la economía y el futuro de Piura.