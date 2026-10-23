¿Piura está preparada para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño?

Es momento de retomar los matices, las explicaciones técnicas, y pedir la colaboración de los distintos niveles de gobierno, la academia, los colegios profesionales, los colectivos civiles y el empresariado. Ante la inminente tragedia, se requiere dejar el enfrentamiento y estar disponibles para la cooperación. La historia siempre es sabia y nos enseñará, más adelante, quién hizo bien y quién se equivocó. Por el contrario, si la incertidumbre se convierte en miedo, se romperá el colectivo social, cada quien buscará salvarse individualmente, y no podremos estar unidos.

Las lluvias golpean nuevamente Piura y ponen en evidencia las limitaciones para enfrentar sus graves consecuencias frente a la llegada del fenómeno de El Niño. Cuando faltan previsión, eficiencia y eficacia en las acciones, la población y sus actividades productivas quedan expuestas y los daños pueden multiplicarse.

Piura necesita que las intervenciones prioritarias se ejecuten antes de que las lluvias se intensifiquen.

En ese contexto, un riesgo que requiere atención inmediata es el dique de La Mariposa, ubicado aguas arriba de la represa de Los Ejidos. Un análisis técnico elaborado por el hidrólogo César Alvarado advierte sobre la necesidad urgente de intervenir esta estructura, de aproximadamente 700 metros de longitud y tres metros de altura.

Según los modelamientos incluidos en dicho análisis, ante caudales extraordinarios del orden de los 4.000 m³/s, el estado actual del dique podría comprometer su capacidad para contener el agua y causar el desvío de unos 350 m³/s hacia La Mariposa y Los Ejidos de Huan, con un posible alcance al casco urbano de Piura. Este escenario tendría graves consecuencias socioeconómicas para la ciudad.

Ante esta advertencia, el directorio de la Cámara de Comercio y Producción de Piura convocó a Víctor Garrido Lecca, presidente del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), responsable de la custodia y mantenimiento de esa infraestructura. La entidad asumió el compromiso de evaluar la situación y plantear medidas técnicas de refuerzo.

Hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno Central, a los organismos técnicos y a la población colindante para que brinden facilidades y sumen esfuerzos en apoyo al PECHP. La acción oportuna, la gestión inteligente y el trabajo técnico riguroso son la única vía para resguardar la vida, la economía y el futuro de Piura.