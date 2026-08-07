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¿Qué medidas son urgentes y necesarias para el transporte público de Lima?

En octubre de este año, se realizarán las elecciones municipales y distritales. Uno de los principales retos será reformar el sistema de transporte público. Al respecto, David Fairlie, ingeniero de tránsito, y Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, dan sus opiniones.

    Mejoras urgentes

    Roberto Vélez

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    Roberto Vélez

    Los retos de Lima en tránsito y movilidad

    David Fairlie

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    David Fairlie
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Empezó la campaña de cara a las elecciones municipales en medio de un abanico inmenso de oportunidades para Lima y el Callao, en beneficio del sector transporte y de sus ciudadanos. Recordemos que la presidenta de la República, en su reciente mensaje al Congreso, anunció para la ciudad capital la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del metro de Lima, así como la culminación y operación de la línea 2.

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