¿Qué medidas son urgentes y necesarias para el transporte público de Lima?

Empezó la campaña de cara a las elecciones municipales en medio de un abanico inmenso de oportunidades para Lima y el Callao, en beneficio del sector transporte y de sus ciudadanos. Recordemos que la presidenta de la República, en su reciente mensaje al Congreso, anunció para la ciudad capital la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del metro de Lima, así como la culminación y operación de la línea 2.

Lo anterior representa una transformación completa para la ciudad, con recursos del Gobierno Central. Por ello, el próximo alcalde de Lima deberá aprovechar esta oportunidad para trabajar de la mano con el ministro de Transportes y gobierno en general, para colaborar y acelerar la ejecución de estos proyectos ferroviarios tan necesarios para la capital, como si fueran una sola fuerza.

Respecto a la caducada concesión de Rutas de Lima, deberá afrontar y decidir el reinicio del cobro de los peajes en dicho tramo, lo cual le originaría los recursos necesarios para la operación y mantenimiento sobre las vías metropolitanas. Situación que podría politizarse, de no implementarse medidas técnicas adecuadas.

Igualmente, debería tomar una posición técnica con respecto a la eliminación de la ATU. Se debe tener en cuenta que la ATU fue creada por ley del Congreso, no teniendo la Municipalidad de Lima competencia por sí sola, para desaparecerla. Lo más conveniente sería que trabaje coordinadamente con ella, para conseguir en el más breve plazo un sistema integrado de transporte para beneficio de sus ciudadanos. Del mismo modo, el Gobierno Central debe garantizar la mejora permanente en la gestión y búsqueda de la excelencia sobre dicha entidad. A este punto, se hace necesario que la ATU brinde una solución rápida y consensuada, al deterioro constante del Metropolitano y de los corredores complementarios.

El próximo alcalde deberá fomentar el desarrollo de la infraestructura en favor de la electromovilidad y de la micromovilidad, contribuir a la formalización del transporte, a la mejora de la educación vial, del tránsito y de la reducción de la contaminación del aire de los vehículos.