¿Qué pueden hacer los partidos y entes electorales para garantizar que los candidatos de las elecciones del 2026 cumplan con estándares éticos?
¿Qué pueden hacer los partidos y entes electorales para garantizar que los candidatos de las elecciones del 2026 cumplan con estándares éticos?

¿Qué pueden hacer los partidos y entes electorales para garantizar que los candidatos de las elecciones del 2026 cumplan con estándares éticos?

"Tener hoy un 'ISO ético' debiera ser indispensable para arrancar su campaña".

La creciente penetración de perfiles delincuenciales, intereses criminales y economías ilegales en la política se ha convertido en uno de nuestros principales males. La mediocridad, improvisación y primacía del bien propio han reemplazado los principios de meritocracia, planificación y compromiso con el bien público. Existe una corresponsabilidad del sistema estatal, partidos políticos y ciudadanía en asegurar altos estándares éticos y dignidad de cada autoridad.

Debemos aspirar a lograr una mayor cantidad de peruanos íntegros y preparados que asuman posiciones de liderazgo y menos autoridades improvisadas y advenedizas trabajando en pro de intereses mercantiles e ilegales. Lograrlo es complejo, aunque viable: partidos con adecuados filtros y selección de candidaturas, periodismo de investigación que visibiliza financiamientos ilegales a partidos y ciudadanos ejerciendo un voto más consciente e informado.

Un consorcio de instituciones –la Asociación Civil Transparencia, Empresarios por la Integridad, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPAE y Proética– creamos este año Revisa tu Candidato (RTC), una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos públicos relevantes y dar herramientas visuales para evaluar mejor la idoneidad de candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones.

RTC ya está operando para ayudar a los partidos a definir listas inteligentes e íntegras de precandidaturas antes de sus procesos de democracia interna y de su inscripción formal ante el JNE el 23 de diciembre. Una docena de partidos, de todo el espectro ideológico, se han sumado. Estamos a la espera de las otras dos docenas. Tener hoy un “ISO ético” debiera ser indispensable para arrancar su campaña. Y a partir del próximo verano, aspiramos a que esta herramienta se convierta en una especie de ‘Yape electoral’ para filtrar bien y mejor a las candidaturas que estén en campaña. Y poner en los sillones y escaños de la nación a quienes representen mejor nuestros valores republicanos.

Álvaro Henzler Vernal es presidente de la Asociación Civil Transparencia.

