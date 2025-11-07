¿Qué pueden hacer los partidos y entes electorales para garantizar que los candidatos de las elecciones del 2026 cumplan con estándares éticos?

Escucha la noticia
La creciente penetración de perfiles delincuenciales, intereses criminales y economías ilegales en la política se ha convertido en uno de nuestros principales males. La mediocridad, improvisación y primacía del bien propio han reemplazado los principios de meritocracia, planificación y compromiso con el bien público. Existe una corresponsabilidad del sistema estatal, partidos políticos y ciudadanía en asegurar altos estándares éticos y dignidad de cada autoridad.
Debemos aspirar a lograr una mayor cantidad de peruanos íntegros y preparados que asuman posiciones de liderazgo y menos autoridades improvisadas y advenedizas trabajando en pro de intereses mercantiles e ilegales. Lograrlo es complejo, aunque viable: partidos con adecuados filtros y selección de candidaturas, periodismo de investigación que visibiliza financiamientos ilegales a partidos y ciudadanos ejerciendo un voto más consciente e informado.
Un consorcio de instituciones –la Asociación Civil Transparencia, Empresarios por la Integridad, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPAE y Proética– creamos este año Revisa tu Candidato (RTC), una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos públicos relevantes y dar herramientas visuales para evaluar mejor la idoneidad de candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones.
RTC ya está operando para ayudar a los partidos a definir listas inteligentes e íntegras de precandidaturas antes de sus procesos de democracia interna y de su inscripción formal ante el JNE el 23 de diciembre. Una docena de partidos, de todo el espectro ideológico, se han sumado. Estamos a la espera de las otras dos docenas. Tener hoy un “ISO ético” debiera ser indispensable para arrancar su campaña. Y a partir del próximo verano, aspiramos a que esta herramienta se convierta en una especie de ‘Yape electoral’ para filtrar bien y mejor a las candidaturas que estén en campaña. Y poner en los sillones y escaños de la nación a quienes representen mejor nuestros valores republicanos.
La mayor responsabilidad en asegurar estándares éticos entre los candidatos para las elecciones del 2026 recae en los partidos políticos. Son ellos quienes tienen la capacidad real de controlar y supervisar a quienes postulan bajo sus símbolos.
Un candidato difícilmente puede triunfar sin el soporte de la agrupación política que lo respalda; por lo tanto, ese apoyo implica una obligación ética. Si un partido decide acompañar a alguien que no cumple con estándares mínimos, debe asumir las consecuencias y la responsabilidad por haberlo llevado hasta la contienda electoral. Esa será, en definitiva, la prueba ácida del grupo político: demostrar que pueden priorizar la integridad por encima de la conveniencia, que pueden hacerse responsables por sus candidatos.
Por su parte, los órganos electorales cuentan con menos herramientas para asegurar esos estándares. Aunque teóricamente tengan una responsabilidad, es poca su capacidad de agencia. Su margen de acción es más acotado y no pueden intervenir con la misma profundidad en la selección ni en el control de los candidatos.
Pero hay un punto crítico que condiciona esta tarea: su propia legitimidad. Según una reciente encuesta de Datum, tanto los partidos políticos como los organismos electorales gozan de un nivel de confianza muy bajo entre la ciudadanía. Esa desconfianza limita su capacidad de influir y de exigir mejores comportamientos en los candidatos de manera creíble.
El reto, entonces, es doble: además de asumir su responsabilidad en la selección y supervisión de candidatos, partidos y autoridades electorales deben trabajar en recuperar la confianza pública. Solo incrementando su propia credibilidad podrán ejercer plenamente la responsabilidad que les corresponde para asegurar que quienes pretendan gobernarnos cumplan, desde el inicio, con los estándares éticos que la población exige.