¿Qué se debería priorizar en la transferencia del Gobierno?

Un proceso de transferencia no garantiza el éxito de un gobierno y creer lo contrario sería exagerar su peso. Lo que sí revela, y temprano, es a quién es capaz de convocar quien va a gobernar. No es un dato menor: la experiencia enseña que muchas de las autoridades nombradas después salen precisamente de esos equipos, que suelen llegar con ideas propias sobre los sectores que reciben.

¿Hay sectores prioritarios por mirar? Lo primero es lo transversal: los compromisos presupuestales de este año que alcanzan los S/162.000 millones en el Ejecutivo y debe revisarse la ejecución por sector. La pregunta correcta no es cuál importa más, sino dónde hay riesgo de dejar obras o servicios ciudadanos a medio camino. Ninguno debería y ese debe ser el estándar mínimo.

Dicho esto, la coyuntura fija como prioridad la gestión del riesgo de desastres. Con un fenómeno de El Niño en el horizonte, hay que revisar en detalle los que dan la primera respuesta, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) o los sectores Defensa y Salud. Y también los que reconstruyen como Transportes y Agricultura. Ese engranaje no admite improvisación.

Pero lo urgente no significa desatender lo demás. Educación es el mejor ejemplo: decisiones como refinanciar la Beca Bicentenario no permiten demoras porque definen trayectorias de vida. Atender la emergencia no es excusa para postergar el resto.

Y ahí está el punto de fondo. Casi nada de lo que viene es imprevisible. El calendario de lluvias se conoce, los presupuestos están ejecutándose, las obras tienen nombre y expediente. Un gobierno que empieza no hereda solo cargos, hereda decisiones en curso y compromisos asumidos con los ciudadanos. Gobernar es, sobre todo, no fingir sorpresa.

Nada debería tomarnos en ‘offside’. Y nada, absolutamente nada, debería quedarse a la mitad.