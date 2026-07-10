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¿Qué se debería priorizar en la transferencia del Gobierno?

El actual gobierno y Fuerza Popular, que estará a cargo del Ejecutivo en el próximo mandato, empezaron el proceso de transferencia. ¿Debería haber ciertos sectores prioritarios?  Las especialistas Nuria Esparch y Paola Bustamante Suárez, ambas ex altas funcionarias, opinan sobre el tema.

    Sin ‘offside’

    Nuria Esparch

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    Nuria Esparch

    Transferencia de gestión con propósito: los ciudadanos como centro del gobierno

    Paola Bustamante

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    Paola Bustamante
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un proceso de transferencia no garantiza el éxito de un gobierno y creer lo contrario sería exagerar su peso. Lo que sí revela, y temprano, es a quién es capaz de convocar quien va a gobernar. No es un dato menor: la experiencia enseña que muchas de las autoridades nombradas después salen precisamente de esos equipos, que suelen llegar con ideas propias sobre los sectores que reciben.

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