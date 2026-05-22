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¿Qué tanto ayudarán los debates en la segunda vuelta?

Luego de que se definieran las fechas de los dos debates previos a la segunda vuelta ¿Qué tanto estas discusiones ayudarán en la definición del voto? Los analistas políticos Mabel Huertas y Jeffrey Radzinsky opinan sobre la interrogante.

    El impacto de los gestos

    Jeffrey Radzinsky

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    Jeffrey Radzinsky

    El debate se gana en las redes

    Mabel Huertas

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    Mabel Huertas
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración Giovanni Tazza)
    (Ilustración Giovanni Tazza)

    El debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pondrá en la agenda de las conversaciones y de los virales de las redes sociales algunos datos de diagnóstico, así como propuestas de gobierno en una campaña que ha estado marcada por la poca ilusión y la desconfianza. Lo más relevante de estas presentaciones será lo que simbolicen los perfiles, prestigios y estilos que representen a cada candidatura a la presidencia, de cara a la confrontación central entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programada a siete días de la segunda vuelta.