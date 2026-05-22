¿Qué tanto ayudarán los debates en la segunda vuelta?

El debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú pondrá en la agenda de las conversaciones y de los virales de las redes sociales algunos datos de diagnóstico, así como propuestas de gobierno en una campaña que ha estado marcada por la poca ilusión y la desconfianza. Lo más relevante de estas presentaciones será lo que simbolicen los perfiles, prestigios y estilos que representen a cada candidatura a la presidencia, de cara a la confrontación central entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programada a siete días de la segunda vuelta.

Los debates serán determinantes para ese 15% a 20% de electores que aún no decide definitivamente su voto (más indecisos hay en el norte del país), junto con el 14% que hoy piensa votar en blanco o nulo, pero que muy probablemente se reducirá a menos del 10%. (Ipsos, mayo 2026).

Esa audiencia heterogénea e indecisa –que integra a los más indiferentes hacia la política con un sector muy informado– difícilmente sea persuadida por los argumentos técnicos, la trayectoria de los candidatos o lemas efectivos en una primera etapa como “La fuerza del orden” o “Castillo libertad”, sino por propuestas puntuales que los involucren directamente (sostengo que el empleo pesará más que la seguridad para motivar a los votantes), y principalmente por gestos que conviertan la desconfianza en una duda razonable que acerque al respaldo.

Me refiero a gestos que trasciendan la fundamental comunicación no verbal; el tono de voz, la postura, el movimiento de las manos, la mirada, el manejo de las pausas, etc. Los gestos también estarán en las reacciones rápidas ante los ataques, o las frases que puedan desconcertar. Finalmente, la mayoría ciudadana no modificará su preferencia por los debates, pero sí lo hará un sector de peruanos que rechaza a ambas candidaturas, pero que comprende que el repudio o temor se presentan de forma distinta y esperan señales.