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¿Se justifica el aumento de la RMV anunciado por el Ejecutivo?

El gobierno de Keiko Fujimori oficializó el incremento de la remuneración mínima vital (RMV). La medida ha generado debate sobre sus efectos en las empresas y el empleo formal. Escriben al respecto Raúl Barrios Fernández-Concha y Alfredo Thorne.

    Un paso para atrás

    Alfredo Thorne

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    Alfredo Thorne

    Gradualidad sí, improvisación no

    Raúl Barrios Fernández-Concha

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    Raúl Barrios Fernández-Concha
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Para un nuevo gobierno, es tentador “decretar” un aumento de bienestar incrementando la remuneración mínima vital (RMV). Como en las ciencias naturales, en economía existen ciertas leyes que nos impiden fijar los precios artificialmente, y si lo hacemos, tendría efectos secundarios. Los salarios dependen principalmente de la productividad de los trabajadores y fijar la RMV altera ese equilibrio.

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