¿Se justifica el aumento de la RMV anunciado por el Ejecutivo?

Para un nuevo gobierno, es tentador “decretar” un aumento de bienestar incrementando la remuneración mínima vital (RMV). Como en las ciencias naturales, en economía existen ciertas leyes que nos impiden fijar los precios artificialmente, y si lo hacemos, tendría efectos secundarios. Los salarios dependen principalmente de la productividad de los trabajadores y fijar la RMV altera ese equilibrio.
En una economía con alta informalidad como la nuestra, el aumento en la RMV hace que el equilibrio se fije en otro nivel y se priorice a los trabajadores que indican mayor productividad. Como la RMV es usualmente el salario más bajo en el mercado formal, su aumento resulta en menor empleo y algunos empleados son expulsados al mercado informal. Así, los montos dependerán del aumento de la RMV y de la productividad de la economía. Al final, solo unos cuantos se benefician de la remuneración, en vez de aumentar el bienestar del empleado.
Según nuestros cálculos y sin contar los efectos de la demanda, solo cerca de 500.000 trabajadores, de un total de casi 18 millones, se beneficiarían de los dos aumentos programados.
Lo preocupante es que esta decisión se toma cuando el mercado de trabajo se ha convertido en el mayor soporte de nuestro crecimiento económico, que viene impulsado por el aumento en la inversión privada. Es de esperar que este incremento de la inversión se traduzca en una mayor productividad, y en mejores salarios para nuestros trabajadores.
Sin embargo, cuando uno revisa el mercado laboral, los salarios más altos están en las grandes empresas y los trabajadores más productivos. Por el contrario, la mayor proporción de empleos se concentra en las pequeñas empresas y con menores capacidades; esto es 12,6 millones de puestos de trabajo. Según el INEI, la tasa de informalidad llega al 88% en las pequeñas empresas y 84% dentro de los trabajadores menores de 24 años. Más aún, de un total de 8,4 millones de trabajadores que ni siquiera se dedicaron a buscar empleo, 3,3 millones son jóvenes. Para estos últimos, el aumento de la RMV hará aún más difícil el soñado empleo permanente.
Mejorar los ingresos de los trabajadores es necesario. Pero hacerlo sin medir las consecuencias sobre las empresas y el empleo formal puede terminar perjudicando a quienes se busca beneficiar. La remuneración mínima vital (RMV) no puede fijarse a partir de decisiones improvisadas. Debe responder a criterios técnicos, ser previsible y considerar la realidad económica del país.
En el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, empleadores y trabajadores coincidimos en la necesidad de incrementar la remuneración mínima. La diferencia está en cómo y cuándo hacerlo. Desde la Cámara de Comercio de Lima fuimos claros: el aumento debe ser gradual y responsable, considerando a las micro y pequeñas empresas, y los riesgos que enfrenta nuestra economía ante el fenómeno de El Niño.
El gobierno optó por un incremento escalonado, recogiendo parcialmente esta preocupación. Pero anunciar un aumento de S/100 cuando está por entrar en vigencia no es razonable. Las empresas no pueden administrar sus costos sobre la base de sorpresas. Necesitan tiempo para presupuestar, reorganizarse y cumplir. Por eso, el primer tramo debió aplicarse, como mínimo, desde noviembre.
El bono anunciado puede aliviar el impacto inicial y debe implementarse rápidamente y sin trabas. Pero no confundamos una solución temporal con el problema de fondo. El bono se acaba. El mayor costo laboral permanece.
Por eso, el segundo incremento de S/70 no puede operar en piloto automático. Antes de aplicarlo, debe evaluarse qué ocurrió con el primer tramo, cuánto afectó al empleo formal, a las empresas y la economía. Decidir primero y medir después sería el camino equivocado.
La RMV no puede convertirse en una decisión política desconectada de la economía real. El desafío no es simplemente decretar mejores ingresos, sino que estos sean sostenibles, sin destruir empleo formal ni empujar a más empresas hacia la informalidad. Gradualidad sí. Improvisación no.