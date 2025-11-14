¿Son necesarios los equipos especiales en la fiscalía?

"Pretender que un fiscal promedio investigue con solvencia tramas delictivas que implican sofisticados esquemas es una ilusión".

Los reveses sufridos en algunas investigaciones a cargo de los llamados equipos especiales de la fiscalía (archivos, plazos excesivos, absoluciones) han puesto a debate la eficacia y necesidad de estas fuerzas de tarea.

A partir de mi experiencia como litigante y exprocurador de un equipo especial como fue el de la procuraduría ad hoc para el Caso Fujimori-Montesinos, mi opinión es definitivamente favorable a la creación de ciertas subespecialidades y, cuando los casos lo ameriten, de equipos especiales de investigación.

Vivimos en un mundo en el que el conocimiento evoluciona a un ritmo indetenible, como lo demuestra el surgimiento de la inteligencia artificial. La ciencia y la tecnología avanzan a velocidad de vértigo, y las comunicaciones producto de la globalización se producen en tiempo real y sin fronteras.

Estos signos de los tiempos también impactan en el ámbito penal. Los operadores de justicia son entrenados casi exclusivamente en derecho, a partir de conocimientos generales y con las limitaciones que la realidad de la educación peruana le impone a su formación.

Pretender que un fiscal promedio investigue con solvencia tramas delictivas que implican sofisticados esquemas es una ilusión.

Casos que involucran operaciones complejas, que demandan conocimientos especiales en materias de punta como la financiera, tributaria, informática, corporativa, entre otras, requieren de investigadores entrenados en esas disciplinas o prácticas. Eso justifica algunas subespecialidades en determinadas áreas de investigación y que, incluso, cuando se trata de casos de gran complejidad y trascendencia por la cantidad de operaciones o personas comprendidas, se puedan crear equipos especiales a dedicación exclusiva para su atención.

Obviamente, no basta con crear estos equipos. Si no se les capacita con una formación permanente de calidad y gestión, y no se les dota de recursos tecnológicos y materiales suficientes, carece de sentido apostar por ellos, pues estarán destinados a la inoperancia e ineficacia.