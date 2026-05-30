Caro ingresa al top 4 mundial de skate; Tren Marca Perú recorre Línea 1 de Lima; asalto a armería en Surco roba 37 armas

En el Semáforo de este sábado 30 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ángelo Caro se afianza entre los mejores del skate mundial al ingresar al top 4 del ránking de World Skate antes de la Copa del Mundo de Roma. Segundo, PromPerú lanzó el Tren Marca Perú en la línea 1 del metro de Lima para fortalecer la identidad nacional y llegar a más de 600 mil pasajeros al día. Finalmente, una banda asaltó una armería en Surco y robó 37 armas, mientras la policía investiga el caso.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EN LA ÉLITE DEL SKATEBOARD MUNDIAL

Ángelo Caro sigue consolidándose como una de las grandes figuras del skateboarding mundial. El peruano ingresó al top 4 del ránking global de World Skate antes de competir en la Copa del Mundo de Roma, un logro que confirma su crecimiento sostenido tras obtener destacados resultados internacionales. Caro, diploma olímpico en Tokio 2020 y referente del skate peruano, afrontará el torneo en Italia con la meta de seguir sumando puntos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y mantenerse entre la élite mundial.

🟢UNA INICIATIVA PARA ACERCAR A LOS PERUANOS

Prom-Perú presentó oficialmente el Tren Marca Perú, una intervención especial en la línea 1 del metro de Lima por los 15 años de la Marca Perú. El tren recorrerá las 26 estaciones entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, impactando diariamente a más de 600 mil pasajeros. La iniciativa busca reforzar la identidad nacional y acercar la marca país a millones de ciudadanos mediante mensajes de orgullo, cultura y pertenencia en uno de los sistemas de transporte más importantes de Lima.

🔴APARATOSO ASALTO EN SURCO

Una banda criminal integrada por al menos cinco delincuentes –entre ellos una mujer que habría actuado como “campana”– asaltó la armería Impala Sport, ubicada en el centro comercial La Alborada, en Surco, y robó 37 armas de fuego: 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. Los sujetos redujeron a los trabajadores, cargaron el armamento en maletas y escaparon en motocicletas y una camioneta. La policía activó un plan cerco e investiga si los asaltantes contaban con información previa sobre el local.