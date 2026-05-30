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Caro ingresa al top 4 mundial de skate; Tren Marca Perú recorre Línea 1 de Lima; asalto a armería en Surco roba 37 armas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 30 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Angelo Caro es Mejor deportista urbano hombre.
    Angelo Caro es Mejor deportista urbano hombre.

    En el Semáforo de este sábado 30 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ángelo Caro se afianza entre los mejores del skate mundial al ingresar al top 4 del ránking de World Skate antes de la Copa del Mundo de Roma. Segundo, PromPerú lanzó el Tren Marca Perú en la línea 1 del metro de Lima para fortalecer la identidad nacional y llegar a más de 600 mil pasajeros al día. Finalmente, una banda asaltó una armería en Surco y robó 37 armas, mientras la policía investiga el caso.

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