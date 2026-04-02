Casa Hacienda San Juan Grande reabre sus puertas, desplante a nuestros deportistas y nuevas víctimas por extorsión

En el Semáforo de este jueves 2 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la Casa Hacienda San Juan Grande vuelve a abrir sus puertas tras años de deterioro. Segundo, un desplante a nuestros seleccionados nacionales. Finalmente, la extorsión cobra nuevas víctimas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CASA HACIENDA SAN JUAN GRANDE VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS

La Casa Hacienda San Juan Grande, en Surco, es una construcción de 1581 y uno de los últimos vestigios virreinales de Lima. Tras años de deterioro e invasiones, se ejecuta un proyecto de recuperación que restaurará sus espacios y abrirá áreas al público como centro cultural y turístico. Incluirá salas, talleres y zonas gastronómicas. Aunque la iglesia y casona no serán visitables, el complejo busca revalorar el patrimonio, dinamizar la cultura local y convertirse en un nuevo atractivo para la ciudad.

🔴DESPLANTE A NUESTROS DEPORTISTAS

El día lunes, más de 30 deportistas seleccionados nacionales sufrieron un gran desplante tras haber sido citados en Palacio de Gobierno para una ceremonia de reconocimiento por sus méritos en los Juegos Bolivarianos 2025. Tras haberlos hecho esperar más de tres horas, finalmente un gran grupo de atletas quedó fuera del evento sin ningún tipo de explicación u orientación. A un año de los Panamericanos 2027, estos maltratos a los deportistas no pueden volver a repetirse.

🔴NO HAY DERECHO

Un bus de la empresa Vipusa fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en Puente Piedra, cuando circulaba por la Panamericana Norte. Un sicario descendió de una motocicleta y disparó contra el vehículo lleno de pasajeros, causando la muerte de una mujer y dejando varios heridos. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, refleja la creciente violencia y extorsión contra el transporte público en Lima, donde estas bandas amenazan y atacan a conductores y empresas que no pagan cupos.