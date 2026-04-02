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Casa Hacienda San Juan Grande reabre sus puertas, desplante a nuestros deportistas y nuevas víctimas por extorsión

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 2 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este jueves 2 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la Casa Hacienda San Juan Grande vuelve a abrir sus puertas tras años de deterioro. Segundo, un desplante a nuestros seleccionados nacionales. Finalmente, la extorsión cobra nuevas víctimas.

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