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Castro y Cillóniz conquistan Caminos del Inca, solicitan cadena perpetua contra los Quispe Palomino y diputado de Obras enfrenta denuncia por plagio

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 20 de octubre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Eduardo Castro gana Caminos del Inca 2026. (Foto: ACP)
    Eduardo Castro gana Caminos del Inca 2026. (Foto: ACP)

    En el Semáforo de este martes 20 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Eduardo Castro y Juan Pedro Cillóniz se coronaron campeones de la 54 edición de Caminos del Inca, logrando una victoria histórica para el automovilismo nacional. Segundo, el pedido fiscal de cadena perpetua contra Víctor y Jorge Quispe Palomino por múltiples crímenes en el Vraem marca un paso decisivo y firme contra el terrorismo. Finalmente, la denuncia de 65% de plagio en la tesis del diputado Arturo Eusebio, quien lo justificó como un ataque político, expone una inaceptable falta de ética que exige sanciones severas.

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