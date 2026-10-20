Castro y Cillóniz conquistan Caminos del Inca, solicitan cadena perpetua contra los Quispe Palomino y diputado de Obras enfrenta denuncia por plagio

En el Semáforo de este martes 20 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Eduardo Castro y Juan Pedro Cillóniz se coronaron campeones de la 54 edición de Caminos del Inca, logrando una victoria histórica para el automovilismo nacional. Segundo, el pedido fiscal de cadena perpetua contra Víctor y Jorge Quispe Palomino por múltiples crímenes en el Vraem marca un paso decisivo y firme contra el terrorismo. Finalmente, la denuncia de 65% de plagio en la tesis del diputado Arturo Eusebio, quien lo justificó como un ataque político, expone una inaceptable falta de ética que exige sanciones severas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Triunfo que celebra el automovilismo peruano

Eduardo Castro Yangali y Juan Pedro Cillóniz se coronaron campeones de Caminos del Inca 2026 tras una definición dramática entre Puno y Arequipa. El piloto del Ford Fiesta Rally3 mantuvo una ventaja de apenas 36 segundos sobre André Martínez hasta el último tramo, confirmando su dominio de punta a punta. La edición 54 de la prueba más exigente del automovilismo peruano ofrece una historia de resistencia, estrategia y talento nacional digna de celebrar, destacar y recordar con orgullo total.

🟢Cadena perpetua contra el terrorismo en el Vraem

El pedido de cadena perpetua para Víctor y Jorge Quispe Palomino, cabecillas del MPCP, marca un paso decisivo contra el terrorismo en el Vraem. La fiscalía fundamentó la acusación con 124 hechos delictivos, 74 expedientes y más de 2.000 páginas de evidencia, incluyendo ataques contra efectivos policiales y militares. Esta solicitud refleja el firme compromiso del Estado con la justicia y la seguridad de las regiones afectadas por décadas de violencia y exige una sentencia ejemplar y definitiva.

🔴Diputado envuelto en plagios en su tesis

La denuncia de plagios en la tesis del diputado Arturo Eusebio (Obras) expone una falla grave en la ética académica y política. Un análisis con Turnitin arrojó un 65% de similitud con otras publicaciones, sin citas ni parafraseo adecuados. El parlamentario indicó que la denuncia correspondía a un ataque de “los poderes fácticos” sin disculparse por lo hallado. Cualquier vulneración a la propiedad intelectual debería ser sancionada y prácticas como esta deberían ser rechazadas por todos.