🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Catalina Zariquiey, subcampeona mundial junior

El último domingo, Catalina Zariquiey se convirtió en la primera surfista peruana en alcanzar el podio en un Mundial Junior de Surf ISA, en el que quedó subcampeona en la categoría Sub 16. Zariquiey disputó el título con la estadounidense Bailey Turner en una apretada serie final. Bastián Arévalo fue otro surfista peruano de gran torneo: quedó quinto en la categoría Sub 16. En el campeonato, disputado en Punta Rocas, el Team Perú quedó cuarto en la general.

🟢Los buenos resultados de Museos Abiertos

El interés de los peruanos por nuestro patrimonio arqueológico y cultural aumentó durante el 2025, según datos del Ministerio de Cultura sobre la campaña Museos Abiertos. Este año, más de 50 museos recibieron a 234.109 visitantes en total, un incremento de 47% con respecto al período anterior. Museos Abiertos dispone que cada domingo los peruanos tengan acceso gratuito a museos, sitios arqueológicos y lugares de interés histórico e inmaterial que el Estadoadministra.

🔴El gobernador del Callao, implicado en red criminal

Ciro Castillo Rojo se suma a la lista de gobernadores del Callao implicados en casos de corrupción. Según una investigación fiscal, Castillo Rojo sería el cabecilla de Los Soles del GORE Callao, presunta organización criminal que habría causado un perjuicio económico al Estado de S/1,4 millones por 63 contrataciones sin procesos de selección en la región. Castillo Rojo no estaba en su domicilio cuando se realizó el operativo por la indagación del caso. Contra él hay una orden de 15 días de detención preliminar.