En el Semáforo de este sábado 20 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Caterina Romero se coronó campeona mundial de la clase Sunfish en el ISCA Youth/Masters/Women’s World Championship 2025 en Ecuador, siendo el primer torneo mundial femenino en esta categoría. Segundo, la ATU aprobó una medida que permite a transportistas formales reducir hasta 95% sus deudas por infracciones de tránsito, requiriendo reconocimiento voluntario de responsabilidad. Finalmente, según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, el 31% de peruanos pagó coimas para acceder a servicios, justificando que sin pago las cosas no funcionan.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Caterina Romero, campeona mundial

Un nuevo logro, y muy especial, para la velerista Caterina Romero, quien hace unos días se coronó campeona mundial de la clase Sunfish en el ISCA Youth/Masters/Women’s World Championship 2025, que se realizó en Salinas (Ecuador). Este fue el primer torneo mundial femenino en la clase Sunfish. En el 2023, Romero ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago (Sunfish). Y en noviembre, logró la presea de plata en los Juegos Bolivarianos (modalidad ILCA 6 ).

🟡Medida de la ATU para reducir multas por infracciones

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aprobó una medida que, supuestamente, iba a beneficiar a las víctimas de extorsión. Esta iniciativa ofrece a los transportistas formales reducir hasta en un 95% sus deudas generadas por infracciones de tránsito. Sin embargo, en realidad es una norma de carácter general, que no es exclusiva para quienes han sido extorsionados. En esta, el transportista formal debe reconocer voluntariamente su responsabilidad administrativa.

🔴El pago de coimas en el país, según encuesta sobre la corrupción

Números alarmantes sobre los sobornos en el país. El 31% de los peruanos pagó una coima o conoce a alguien que lo hizo para acceder a servicios o para acelerar trámites. Además, el 45% de quienes pagaron lo hizo porque “si uno no paga, las cosas no funcionan”. Las cifras son parte de los resultados de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, que fue elaborada por Ipsos para Proética, en alianza con Apoyo Consultoría.