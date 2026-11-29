La historia del Perú está profundamente ligada a la minería. Durante siglos, esta actividad ha generado riqueza, impulsado el desarrollo regional y dejado una huella imborrable en nuestra identidad. También ha sido escenario de sacrificios, sufrimiento y abandono. Hoy tenemos la oportunidad de transformar ese legado en nuevas oportunidades de desarrollo.

El 19 de noviembre participé en la presentación del libro “Historia Minera del Distrito de Caylloma”, que recoge cinco siglos de historia de este importante yacimiento argentífero, ubicado en las alturas de Arequipa. Caylloma, tierra de los collaguas, alberga el majestuoso cañón del Colca y el nevado Mismi, considerado el origen más remoto del Amazonas.

Sus minas conocieron épocas de extraordinaria producción de plata, alternadas con prolongadas paralizaciones. Las ruinas de antiguos trapiches y piedras de molino testimonian su intensa actividad. Durante la Colonia se estableció allí una Caja Real para controlar la producción, comercialización y tributación de la plata. Por su historia desfilaron personajes como Gonzalo Pizarro, Túpac Amaru II, Manuel Bustamante de la Fuente, Luis Banchero Rossi y Luis Hochschild.

Debemos reconstruir estos trapiches y convertirlos en atractivos turísticos para completar el circuito turístico del Colca, el Valle de los Volcanes y el nacimiento del rio Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo. Cumpliríamos de esta manera con el sueño de Mauricio de Romaña, el gran promotor del turismo arequipeño.

Un día antes, durante las conferencias del Pacmin, organizadas por el Colegio de Ingenieros del Perú, se presentó una propuesta igualmente valiosa: recuperar la histórica mina de Santa Bárbara, en Huancavelica, y convertirla en un atractivo turístico y cultural.

Santa Bárbara fue una de las minas de mercurio más importantes del mundo. Su producción hizo posible el procesamiento de la plata durante el Virreinato y contribuyó decisivamente a la economía colonial. Su importancia fue tal que el virrey Francisco de Toledo consideraba a Potosí y Santa Bárbara pilares fundamentales de aquella economía.

Paradójicamente, hoy Santa Bárbara es considerada un pasivo minero. ¿No sería más sensato recuperar su extraordinario patrimonio histórico y convertirlo en una oportunidad de desarrollo para Huancavelica?

Precisamente, esa fue una reflexión central del Pacmin: transformar los pasivos mineros en activos capaces de generar valor económico, ambiental y social.

El reconocido académico español Rafael Fernández Rubio planteó que la rehabilitación minera debe ser integral. No basta con estabilizar terrenos, controlar riesgos o evitar la contaminación. También debemos recuperar ecosistemas y encontrar nuevos usos productivos para los espacios intervenidos.

Una antigua mina puede convertirse en un área agrícola, ganadera, turística o cultural. La experiencia de Almadén, en España, demuestra que una histórica explotación de mercurio puede transformarse en patrimonio turístico. Santa Bárbara podría seguir ese camino, garantizando siempre la seguridad y protección ambiental.

También existen oportunidades para reprocesar antiguos relaves y desmontes, recuperando minerales valiosos mientras se reducen riesgos ambientales.

Para conseguirlo necesitamos normas inteligentes, procedimientos viables y voluntad de cooperación entre el Estado, las empresas y la academia. El cierre de minas no debe entenderse únicamente como una obligación ambiental, sino también como una oportunidad de desarrollo.

Caylloma y Santa Bárbara nos recuerdan que la minería forma parte inseparable de nuestra historia. El desafío consiste en transformar las huellas del pasado en oportunidades para las futuras generaciones.

Porque una mina puede dejar de producir minerales, pero nunca debería dejar de generar valor para el Perú.