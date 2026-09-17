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¿Centralizar o descentralizar la salud?

“La reforma no debería deshacer la descentralización, sino corregirla”.

    Ernesto Bustamante
    Por

    Excongresista de la República

    ebustamante@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El hospital regional de Lambayeque durante la pandemia.
    El hospital regional de Lambayeque durante la pandemia.

    El ministro de Salud, Luis Dyer, ha planteado evaluar que la administración de los hospitales regionales vuelva al Ministerio de Salud. La propuesta toca un problema grave del sistema: una descentralización que trasladó responsabilidades a los gobiernos regionales sin garantizar que tuvieran capacidad para asumirlas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.