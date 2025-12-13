En el Semáforo de este sábado 13 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Centro Histórico de Lima revitaliza su patrimonio con nuevos restaurantes y espacios culturales como La Tapada, María Almenara y Terraza Lima Club. Segundo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrenta emergencia institucional por un recorte presupuestal superior a S/100 millones que afecta programas académicos y de infraestructura. Finalmente, familias de 2,5 millones de personas con enfermedades raras exigen el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional y la efectiva responsabilidad estatal establecida desde la Ley 29698 de 2011.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Revitalizando el centro histórico

El Centro Histórico de Lima vive hoy una revitalización que trasciende su arquitectura patrimonial, gracias al buen trabajo de Pro Lima. Desde que culminaron las restricciones propias de la pandemia, es costumbre observar cada mes un nuevo restaurante o algún flamante espacio cultural. Cada vez más empresas de renombre abren sucursales en el Damero de Pizarro para brindar una oferta culinaria y cultural a los visitantes del corazón de la Lima patrimonial. La Tapada, María Almenara, Terraza Lima Club y un hotel boutique de Meliá son muestra de ello.

🔴UNMSM en emergencia

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos advirtió este miércoles que atraviesa uno de los escenarios presupuestales más críticos de los últimos años y se declaró en estado de emergencia institucional debido a la fuerte reducción de recursos que compromete su funcionamiento y sus proyectos estratégicos. El recorte supera los S/100 millones respecto al presupuesto del 2024, lo que afecta directamente la planificación anual y limita la ejecución de programas académicos, científicos y de infraestructura esenciales para la comunidad universitaria.

🔴 Pacientes exigen que se cumpla sentencia

En el Perú, las familias de más de 2,5 millones de personas, casi el 8% de la población que padece una enfermedad rara o huérfana (ERH), exigen al Estado que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce formalmente su existencia y su responsabilidad. En el 2011, la promulgación de la Ley 29698 dio esperanza a miles de jóvenes y niños, pues por primera vez el Estado registraba su deber. Su objetivo principal era “declarar de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas”.