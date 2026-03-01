El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ Entrevista

“Hay que entender cuáles son los espacios donde podemos realmente utilizar las mejores tecnologías al servicio del aprendizaje”

La CEO de Innova Schools, Aurelia Alvarado, analiza los retos de innovar en educación, el rol del Estado y por qué el acceso equitativo a la tecnología podría resultar clave para cerrar desigualdades en el Perú

    Renzo Giner Vásquez
    Por

    Periodista

    renzo.giner@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Aurelia Alvarado fue nombrada CEO de Innova Schools en junio del 2025.
    Aurelia Alvarado fue nombrada CEO de Innova Schools en junio del 2025.
    / JULIO REAÑO / EL COMERCIO

    A lo largo de su vida profesional, Aurelia Alvarado se ha enfocado en buscar la forma de innovar cada espacio por el que pasa. Así lo hizo durante los ocho años en los que ocupó distintos puestos dentro de Innova Schools y posteriormente como directora general de La Victoria Lab, el laboratorio de innovación del grupo Intercorp. Por ello, desde junio del año pasado, cuando asumió el cargo de CEO en la red de colegios más grande del Perú, su principal pregunta pasó a ser cómo hacerlo a gran escala.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    Entrevista