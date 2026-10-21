Chiara Nicolini destaca el café peruano, alerta por salud mental infantil y riesgos en la Costa Verde

En el Semáforo de este miércoles 21 octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Chiara Nicolini llevará el talento del café peruano al Mundial de Barismo. Segundo, la crisis de salud mental infantil. Finalmente, el deterioro de la Costa Verde en Miraflores.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Chiara Nicolini lleva el talento del café peruano al Mundial de Barismo

La peruana Chiara Nicolini volverá a representar al país en el Mundial de Barismo, del 22 al 25 de octubre, para destacar la calidad del café nacional. Desde Lima, trabaja con productores de Cusco, Cajamarca, Amazonas, Pasco y Puno, y reivindica el esfuerzo detrás de cada taza. Su participación visibiliza una cadena productiva que busca consolidarse y ampliar sus oportunidades comerciales, especialmente ante los festivales previstos para noviembre. Sin embargo, el sector aún necesita mayor inversión e infraestructura para potenciar el desarrollo del café peruano.

🟢Salud mental: una crisis urgente

En el mes de la salud mental, El Comercio conversó con Alfredo Saavedra, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, quien alertó que reciben a niños de apenas 6 y 7 años con pensamientos de muerte y autolesiones. Además, advirtió que la ansiedad puede tardar entre 11 y 20 años en recibir tratamiento. Estas cifras exponen graves brechas de atención y urgen a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a ayuda especializada.

🔴La Costa Verde se erosiona ante alertas ignoradas

La Costa Verde se deteriora ante la falta de respuesta oportuna de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En Miraflores, la erosión marina causó un forado y una grieta de 20 metros en La Pampilla, lo que obligó a restringir el tránsito vehicular y peatonal. Aunque el municipio distrital reportó el peligro desde el 2023, persisten daños en siete puntos críticos, algunos con años de abandono. La inacción expone a miles de conductores y peatones a riesgos evitables.