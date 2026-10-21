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Chiara Nicolini destaca el café peruano, alerta por salud mental infantil y riesgos en la Costa Verde

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 22 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Trabajos de remoción de piedras y lodo de la Costa Verde en la bajada Armendáriz de Miraflores. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
    Trabajos de remoción de piedras y lodo de la Costa Verde en la bajada Armendáriz de Miraflores. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

    En el Semáforo de este miércoles 21 octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Chiara Nicolini llevará el talento del café peruano al Mundial de Barismo. Segundo, la crisis de salud mental infantil. Finalmente, el deterioro de la Costa Verde en Miraflores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.