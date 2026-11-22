Para proteger a las Américas de los estados europeos que querían recolonizarnos para apropiarse de nuestros activos reales, incluyendo en particular minerales, fuentes de energía, carreteras, puertos y transporte, el presidente Monroe consideró que enfrentaba un problema geopolítico.

Y tenía razón. Los británicos incendiaron el Congreso de Estados Unidos, los franceses bombardearon Vuelta de Obligado y los españoles invadieron Tampico para lograr sus objetivos.

Hoy, dado que el presidente Xi está exitosamente desplazando a EE.UU., es comprensible que muchos estadounidenses interpreten la creciente presencia de China en el hemisferio y piensen que nuevamente se trata de un tema geopolítico.

Sin embargo, visto desde América Latina, donde nuestra posición relativa nos convierte en parte integral de la realidad, lo que el Sr. Xi está haciendo es mucho más amplio y profundo que la mera geopolítica. Se trata de una disrupción fundamental y magistral, ya que no solo está superando en propiedad y capital a sus rivales estadounidenses en el hemisferio –empleando las mismas herramientas digitales y medios financieros que ellos–, sino que también está transformando de manera constante el desarrollo de la revolución industrial entendido como el capitalismo global.

La historia comienza tras 200 años de intentos comunistas fallidos por abolir, desvincularse y, finalmente, reemplazar el capitalismo global. Fue un recorrido a través del tiempo desde Europa Occidental como movimiento crítico hasta la Rusia de Lenin, la Unión Soviética de Stalin, la Cuba de Castro y la revolución campesina de Mao. Esos intentos terminaron cuando el pragmatismo de Deng Xiaoping abrió el camino al cambio y el Sr. Xi llegó a la conclusión de que, a corto plazo, era imposible matar a la bestia; la solución era montarla.

La manera como la montó es apelando al materialismo histórico de Marx que estipula que la generación de capital de inversión proviene no del dinero circulante sino del control de activos reales. En ese sentido, hay que reconocer que ha reinventado una forma de generar el capital con lo cual está desplazando a sus competidores occidentales en América Latina.

Por lo tanto, para el Sr. Xi una pertenencia minera, portuaria, industrial o lo que sea no es simplemente un centro de utilidades independiente. Es también parte de un circuito cerrado donde la pertenencia funciona desde el arranque como un ancla material que justifica la generación de una enorme cantidad de capital de inversión. Es decir, una transformación de lo ilíquido a lo líquido, proceso que Marx llamaba “transmutación”.

Para documentarse sobre los activos ilíquidos, Xi busca toda la documentación que tenga poderes constitutivos –todo lo que puede generar plusvalía– y por lo tanto no se limita a solo recopilar concesiones soberanas, escrituras de propiedad privada, sino también escrituras de transferencia, registros, derechos, licencias, obligaciones de deuda, registros comunales, gremiales, convenciones internacionales, jurisprudencia y tratados bilaterales.

Para obtener el conocimiento que requieren las instituciones financieras a fin de completar la transmutación de la propiedad en capital de inversión, China ha tomado prestadas y renombrado diversas herramientas empleadas en Estados Unidos. Entre ellas se incluyen taxonomías para clasificar y organizar la información; divulgaciones que facilitan una interfaz legal entre la realidad caótica del mundo material y la certeza que exigen los mercados financieros; ‘blockchains’ y contratos inteligentes para registrar, automatizar y rastrear transacciones.

Todo lo anterior significa que Xi ahora cuenta con el conocimiento y las herramientas no solo para poseer activos reales sino también para emplearlos como puntos de anclaje con el fin de alcanzar la supremacía en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y la energía limpia, y para establecer los estándares y normas globales necesarios para construir el “panel de control central” para la gobernanza mundial de los datos.

En resumen: lo que el Sr. Xi está haciendo en América Latina es crear un paso del capital muerto al capital vivo, no al cambiar la esencia material de los activos reales sino al darles formas más útiles y confiables. La transmutación no se trata de qué factores impulsan la economía –la mano de obra, la planificación gubernamental, las señales de precios–, sino de cambiar su forma y dirección para crear riqueza real. Probablemente sea uno de los procesos más antiguos creados por la humanidad: Xi no lo inventó; lo que ha hecho es crear una app, una aplicación, que utiliza muchas herramientas occidentales combinadas con características chinas.

Probablemente sea a lo que Adam Smith se refería cuando dijo que para crear riqueza necesitábamos “una especie de vía de carros a través del aire”; lo que Hayek llamó una “relación que trasciende el conocimiento humano directo”; lo que Marx describió como un proceso que “transforma una mercancía en algo trascendente”; y lo que Thomas Jefferson dijo –40 años antes que Marx– era el conocimiento que le faltaba a Estados Unidos para que los bancos dejaran de producir “capital ficticio”.

Para nosotros, los latinoamericanos, es simplemente otro hecho que confirma que nuestra pobreza no se debe a una falta de materia, sino a una falta de forma, y que la salida es formalizarnos no mirando hacia adentro como lo hacemos ahora, sino conectándonos con aquellos lugares en los países ricos donde se pueden encontrar las reglas y las herramientas para la transmutación.

Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para nuestros amigos estadounidenses?

Primero, aceptar el hecho de que cuando el comunismo se derrumbó en todo el mundo en la década de 1990, solo quedaba una opción, y ahora el mundo ha vuelto a tener dos opciones.

Segundo, comprender que Occidente no tiene una respuesta coherente porque hace ya demasiado tiempo que dejó de considerar la propiedad y la formación de capital como instrumentos estratégicos mientras que China los ha tomado en serio.

Tercero, si Estados Unidos quiere competir con China, debe colaborar con aquellos estadounidenses que están devolviendo los activos reales al centro del escenario, como son el ente regulador del mercado de valores estadounidense y los innovadores de Silicon Valley que están construyendo la infraestructura de ingeniería de ‘blockchain’.

Estados Unidos tiene mucho talento; su problema es que no ha encontrado la manera de desplegarlo en primera línea.