La esperadísima cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin dio más imágenes poderosas que acuerdos concretos. Más allá de las supuestas buenas intenciones de reducir los arsenales nucleares, no hubo un nuevo reparto del mundo ni declaraciones grandilocuentes, pero sí muchos mensajes entrelíneas y otros muy evidentes. No fue un nuevo Yalta como se decía, haciendo referencia a la cumbre de 1945 entre Churchill, Roosevelt y Stalin, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial que reconfiguraron el mapa mundial.

Sin embargo, la cumbre trilateral de Shenzhen ha dejado varias cosas claras. La más significativa: Occidente ya no ejerce la hegemonía global. Fue una reunión planeada por Xi, con él en el centro de la escena, como anfitrión y protagonista. La escenografía cuidada al milímetro lo decía todo: una inmensa mesa de madera circular, con un arreglo floral impresionante y, de fondo, una pintura gigantesca de la Muralla China. Xi en el medio, con Trump a su izquierda y Putin a su derecha, a unos 3,5 metros de distancia uno del otro.

Y Xi fue quien marcó la pauta: mostrar al mundo que China ya es una potencia, que hace tiempo dejó de ser una economía en desarrollo y que las decisiones globales también pasan por Beijing. Trump, quien inició su segundo mandato con el objetivo de reducir la influencia china en el mundo, solo estuvo ahí para reafirmar lo contrario y dejar sentado que Estados Unidos ya no lleva la batuta en un mundo cada vez más multipolar. Y de paso, mostrar que prefiere sentarse a la mesa con líderes autoritarios.

Para el presidente ruso, Vladimir Putin, la reunión fue un espaldarazo para su imagen y su gobierno, luego de ser defenestrado de casi todas las cumbres de líderes tras la invasión rusa a Ucrania. Xi habló de la necesidad de la paz mundial, pero no mencionó el tema de la guerra en Ucrania –tiene suculentos acuerdos comerciales con Europa y le conviene el statu quo–, mientras que Trump apenas la nombró.

Lo que sí quedó peligrosamente claro es que las organizaciones multilaterales siguen desinflándose, así como la gobernanza global. Por eso, los tres líderes hablaron de la necesidad de reformular la ONU, de respetar la inmunidad de los funcionarios y que órganos como la Corte Penal Internacional (CPI) no abusen de su jurisdicción. Un llamado claro a no hacer caso a investigaciones judiciales que trascienden los Estados, y así blindar crímenes de guerra o lesa humanidad. No olvidemos que Putin tiene una orden de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de guerra perpetrados durante la guerra en Ucrania, además del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por el genocidio en Gaza.